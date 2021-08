Garfagnana



Il Cai di Massa condanna l'incendio alla cava Carcarraia

martedì, 17 agosto 2021, 16:36

Il Club Alpino Italiano di Massa condanna l'azione che ha portato al danneggiamento di mezzi meccanici all'interno della cava dell'Acqua Bianca in Carcaraia nel comune di Minucciano.

"Nello stesso tempo - specifica il Cai - prendiamo le distanze da coloro che in modo imprudente provano a collegare l'accaduto con le legittime contestazioni ambientali legate alle attività di escavazione. Riteniamo che non ci sia alcuna correlazione tra quello che è successo in cava Acqua Bianca e il diritto alla salvaguardia dell'ambiente".



"Fare dichiarazioni del genere - incalza - mentre l'indagine è aperta e le forze dell'ordine stanno approfondendo quanto è accaduto non contribuisce certo a rendere sereno il clima e soprattutto non contribuisce a determinare la verità. Purtroppo dobbiamo constatare che nel versante garfagnino delleAalpi Apuane è il terzo atto "anomalo" negli ultimi otto mesi che coinvolge attori del mondo dell'escavazione".



"Come Club Alpino Italiano - conclude - non ci permettiamo nè di fare illazioni sugli esecutori, né tanto meno sulle modalità con le quali l'atto si è consumato: certamente quel tipo di azione non rientra nella cultura di azione degli ambientalisti".