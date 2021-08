Garfagnana



Il 'tour' di Mallegni in Garfagnana: tappe a Pieve Fosciana, Piazza al Serchio e Vagli

mercoledì, 4 agosto 2021, 15:34

Il senatore Massimo Mallegni, coordinatore regionale di Forza Italia, in tour sul territorio venerdì 6 agosto, con diversi incontri organizzati.



Il primo appuntamento è previsto la mattina alle 9:30 a Larciano per incontrare imprenditori e simpatizzanti presso il bar La Fenice, insieme alla sen. Barbara Masini. A seguire, alle 11, nuovo incontro presso l’hotel ristorante Il Cacciatore di San Marcello Pistoiese. Il tour toccherà la Garfagnana nel corso del pomeriggio, con particolare interesse rivolto a quei comuni che, tra meno di due mesi, saranno protagonisti delle elezioni amministrative. Alle 15 incontro con imprenditori e simpatizzanti presso il bar Scasso Matto, in località Colognola, a Piazza al Serchio. Alle 16:30 il sen. Mallegni si sposterà a Pieve Fosciana, altro comune che andrà al voto, per un incontro presso il ristorante Il Pozzo. Infine, incontro alle 18:30 a Vagli Sotto presso il ristorante Good Evening. Il senatore sarà accompagnato dal rappresentante del coordinamento regionale di Forza Italia Fabrizio Giovannini e dal coordinatore Forza Italia Garfagnana Piero Landi.



Sim. Pie.