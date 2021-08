Incendi, prorogato al 19 settembre il divieto assoluto di abbruciamenti

Altri articoli in Garfagnana

venerdì, 27 agosto 2021, 16:12

Sabato 28 agosto alle ore 17, in via della Stazione a Camporgiano, nell'ambito delle celebrazioni per i 30 anni di vita della Fondazione della Misericordia verrà inaugurato un nuovo edificio che costituirà la nuova base logistica per le attività della protezione civile

venerdì, 27 agosto 2021, 12:52

Fabrizio Palla, presidente della sezione Lapidei e varie di Confindustria Toscana Nord, interviene in merito al dibattito sull'attività estrattiva dopo l'ultima pronuncia del consiglio di Stato

venerdì, 27 agosto 2021, 12:32

La provincia di Lucca sarà ad Assisi, assieme a tanti altri enti locali e associazioni, per la Marcia della Pace 2021, in programma per domenica 10 ottobre

venerdì, 27 agosto 2021, 11:09

In provincia di Lucca, oggi (27 agosto), si registrano 68 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 1 San Romano in Garfagnana, 3 Castelnuovo di Garfagnana, 1 Piazza al Serchio, 1 Pieve Fosciana, 1 Coreglia Antelminelli, 1 Bagni di Lucca, 1 Barga

venerdì, 27 agosto 2021, 10:30

Lo dichiarano il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Vittorio Fantozzi, vicepresidente della Commissione Sviluppo economico, il Circolo di Fratelli d'Italia della Garfagnana, il coordinatore regionale del Dipartimento Cultura rurale, Roberto Tamagnini, ed il consigliere comunale di Minucciano Sauro Casotti

venerdì, 27 agosto 2021, 10:27

Fosciandora è uno dei comuni scelti da Poste Italiane in Toscana per le celebrazioni del settimo centenario della morte di Dante, nell’ambito del progetto piccoli comuni, teso a valorizzare le tradizioni e il patrimonio culturale della comunità