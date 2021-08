Garfagnana : minucciano



Incendio a cava Carcarraia a Gorfigliano: in fiamme quattro mezzi

lunedì, 16 agosto 2021, 12:42

di simone pierotti

Misterioso episodio, nella notte tra sabato e domenica, alla cava Carcarraia di Gorfigliano, dove sono andati a fuoco quattro mezzi pesanti. Ignote le cause dell’incendio, al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti.

Sono stati alcuni speleologi di stanza sulle Alpi Apuane ad accorgersi delle fiamme e di alcuni forti boati provenire dalla cava. Dato l’allarme, sono sopraggiunti sul posto i Carabinieri, i Vigili del Fuoco e le ditte proprietarie dei mezzi bruciati. In particolare sono quattro i mezzi andati a fuoco, di proprietà delle ditte “Acqua Bianca Marmi” e “Service”, per un totale di circa 850mila euro di danni. Come detto sopra, sono in corso indagini sull’accaduto ma è ancora prematuro fare ipotesi: di sicuro resta il grave danno per le aziende che oggi non hanno potuto riprendere il proprio lavoro.