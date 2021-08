Incendio a cava Carcarraia, Fillea Cgil: "Atto grave"

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 16 agosto 2021, 12:42

Misterioso episodio, nella notte tra sabato e domenica, alla cava Carcarraia di Gorfigliano, dove sono andati a fuoco quattro mezzi pesanti. Ignote le cause dell’incendio, al momento tutte le ipotesi sono al vaglio degli inquirenti

lunedì, 16 agosto 2021, 12:12

Elisa Montemagni e Riccardo Cavirani esprimo la propria solidarietà agli imprenditori vittime di un atto doloso all'interno di una cava nel comune di Minucciano

lunedì, 16 agosto 2021, 12:07

In provincia di Lucca, oggi (16 agosto), si contano 54 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio nessun caso

domenica, 15 agosto 2021, 18:06

Un escursionista di 28 anni è rimasto bloccato in un tratto di sentiero esposto tra Piglionico e Borra di Canala. Raggiunto dai soccorritori, è stato poi riaccompagnato a Piglionico

domenica, 15 agosto 2021, 15:37

Importanti novità per quanto riguarda la scuola dell'infanzia di Fabbriche di Vallico: ad annunciarle, nel giorno di ferragosto, i rappresentanti di classe a nome di tutti i genitori

domenica, 15 agosto 2021, 12:21

Oggi (15 agosto), in provincia di Lucca, si registrano 71 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 1 Villa Collemandina, 1 San Romano in Garfagnana, 2 Coreglia Antelminelli, 1 Borgo a Mozzano