Incendio Carcarraia, Filca-Cisl: "Atto scellerato, solidarietà a lavoratori"

martedì, 17 agosto 2021, 10:52

La Filca Cisl di Lucca esprime solidarietà ai lavoratori delle cave interessate dall'incendio ai mezzi meccanici nella cava Carcarraia a Gorfigliano nel comune di Minucciano, avvenuto nella notte fra il 14 e 15 agosto, da parte di ignoti.



Un atto definito 'scellerato' dalla Filca Cisl: "Speriamo quanto prima che gli autori siano individuati dalle forze dell'ordine. E' forte la costernazione per quanto avvenuto, in quanto non sono certo questi, metodi consoni a risolvere problemi (se pur ci fossero) legati alla escavazione del marmo. come sindacato del settore lapideo, nel condannare certi atti, affermiamo che saremo sempre al fianco dei lavoratori e delle imprese che lavorano nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti".