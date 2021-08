Garfagnana : minucciano



La minoranza contro Poli: “Su Palazzo Silvestri confusione e mancanza di trasparenza amministrativa”

giovedì, 5 agosto 2021, 12:31

Tra i temi all’ordine del giorno del consiglio comunale del 27 luglio di Minucciano, c’era una mozione su Palazzo Silvestri da parte del gruppo di minoranza. Palazzo Silvestri è un elegante edificio stile liberty, d’inizio novecento, ubicato nella frazione di Gramolazzo. In stato d’abbandono e degrado il 29 marzo 2021 è stato acquisito al patrimonio del comune di Minucciano con una spesa complessiva di 18.124,50 euro (15.000 valore stimato, 1.447 onorario notarile, 1.647 tassazione dell’atto).

“Tutti gli atti amministrativi, orientati a soluzioni di recupero e/o di riqualificazione dell’area (pensando anche alla demolizione dell’immobile) sono stati indirizzati analizzando l’opportunità di reclutare diversi progetti di privati – esordisce il gruppo di opposizione. “Nei documenti citati, non essendo mai stati evidenziati vincoli di sorta insistenti su Palazzo Silvestri, anche se con taluni dubbi al riguardo, hanno ottenuto l’approvazione del nostro gruppo. Opportuni approfondimenti, attraverso diretti contatti tra la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lucca e Massa Carrara e il nostro Gruppo, hanno però evidenziato, come detto dal citato organismo, che trattandosi d’immobile di proprietà comunale, con oltre settant’anni di vetustà, sono previste le misure di tutela disciplinate dagli articoli 10 e 12 dal Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004)”.

“Questo ha anche riferito che nella realtà dei fatti qualsiasi intervento sull’immobile deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza territorialmente competente e che l’ente proprietario è tenuto agli obblighi di conservazione che per “presunzione di culturalità” prevista dal Codice, in via cautelativa, assoggetta tali fattispecie a una tutela preventiva. Nella pubblica manifestazione d’interesse per l’acquisto (che per la cronaca non ha riscontrato nessuna adesione) ovvero nella specifica delibera della Giunta comunale n. 16, del 25 aprile 2021, non essendovi traccia di detto vincolo giuridico, l’indicazione del corrispettivo di base fissato per l’acquisto (18.500 euro) non ha tenuto conto degli oneri aggiuntivi derivanti da detto vincolo. Per quanto, il nostro gruppo, il 27 giugno scorso, ha presentato una mozione proponendo di agire in autotutela amministrativa (annullamento degli atti compiuti e attivazione della procedura di verifica culturale del fabbricato), il tutto con l’obiettivo di sanare l’attività amministrativa”.

“Esaminata nell’ultima seduta consiliare, la nostra mozione non è stata approvata dalla maggioranza che, come al solito, ha ciecamente votato compattamente gli ordini del sindaco Poli, che sostiene arbitrariamente che prima si fa e poi si chiede, sostituendosi di fatto al volere del legislatore. Siamo sempre alla stessa musica: il Poli continua imperterrito a non voler/saper ascoltare quanto continuiamo a rappresentargli costruttivamente perseguendo unicamente gli interessi pubblici”.