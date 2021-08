La ricerca del Graal non si ferma a ferragosto

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 9 agosto 2021, 19:03

Si è svolta la 49^ edizione del Boccabugia, il concorso di poesie estemporanee più longevo della Valle. Accesso con green pass, mascherine e gel disinfettante ma nonostante gli evidenti problemi ben 13 poeti si sono sfidati con le rime sotto l'ombra dei castagni di Vergemoli

lunedì, 9 agosto 2021, 17:40

L'amministrazione comunale di Gallicano, in collaborazione con l'Associazione L'Aringo e la casa editrice Tralerighe libri bandiscono la sesta edizione del premio letterario Essere Donna Oggi

lunedì, 9 agosto 2021, 16:11

In provincia di Lucca, oggi (9 agosto), si registrano in tutto 34 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 1 Careggine, 2 Castelnuovo di Garfagnana, 1 Gallicano, 1 Bagni di Lucca

lunedì, 9 agosto 2021, 15:53

A lanciare l’allarme è Anva, la confederazione del commercio su aree pubbliche di Confesercenti Toscana Nord, con il suo presidente Roberto Luppichini ed i responsabili settore fiere di Pisa e Lucca Marco Marinai e Leonetto Pierotti

domenica, 8 agosto 2021, 20:43

La splendida piazza era piena di spettatori, distanziati tutti secondo la normativa anti Covid-19 in atto, che hanno apprezzato applaudendo in continuazione e rimanendo inchiodati alla sedia per oltre le due ore di spettacolo

domenica, 8 agosto 2021, 09:45

Sabato 7 agosto a Sillano, presso Piazza delle Grazie, il Lions Club Garfagnana ha eseguito 101 Findrisc Test e 101 glicemie. Lions ringrazia ALD (Associazione Lucchese Diabetici) e il gruppo donatori di sangue di Sillano per la collaborazione