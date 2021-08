Garfagnana



La Valle del Serchio invasa dalle Ferrari grazie al 'Memorial Renata Lucchesi'

martedì, 10 agosto 2021, 12:15

di simone pierotti

Grande successo per la terza edizione del “Memorial Renata Lucchesi” che ha portato in Valle del Serchio 26 splendide Ferrari, 15 auto d’epoca e una fiammante Lancia Delta Martini.



Prima tappa a Coreglia Antelminelli dove le auto sono state accolte dalla vice sindaco e assessore alla cultura Sabrina Santi e dalla dott.ssa Ilaria Pellegrini, oltre che dal puntuale servizio della Polizia Municipale. Nel corso della mattina è stata organizzata una visita guidata al Museo della figurina di gesso e dell’immaginazione dove sono state consegnate agli intervenuti le tipiche statuine raffiguranti un gatto. Tutte le auto si sono poi trasferite a Castelnuovo di Garfagnana fino alla centrale piazza Umberto I, scortate dalla staffetta di quattro motociclisti, con la collaborazione dei Carabinieri di Castelnuovo e del Comando della Polizia Locale.



Tanta la gente che ha approfittato della presenza dei bolidi per ammirarli da vicino. I partecipanti alla giornata si sono poi trasferiti al ristorante Da Carlino per un momento conviviale e gastronomico. Il Memorial, ricordiamo, era organizzato in ricordo della compianta Renata Lucchesi, dal marito Tiziano Innocenti in collaborazione con Maurizio Lenzi e Rossano Piacentini. Tra i tanti partecipanti, anche il presidente del Ferrari Club di Agliana, Gori.