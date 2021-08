Garfagnana



Pieve Fosciana, Francesco Angelini si ricandida per il terzo mandato

lunedì, 2 agosto 2021, 12:19

A meno di cambiamenti dell’ultima ora dovuti alla situazione pandemica, il prossimo autunno si voterà per le elezioni amministrative. In Garfagnana si torna al voto nel comune di Pieve Fosciana dove il sindaco uscente Francesco Angelini e gli attuali consiglieri si ripresentano al gran completo, forti del voto plebiscitario ottenuto nella precedente tornata elettorale, circa l’80%.

Dice Francesco Angelini: “Da tempo abbiamo completato la lista, quasi tutti riconfermati e poche new entry. L’obiettivo è proseguire ad amministrare il nostro comune così come stiamo facendo da 20 anni, i primi dieci con il sindaco Amerino Pieroni. I risultati sono tangibili. E’ sufficiente guardare la foto dei nostri luoghi di allora e la situazione attuale. le opere realizzate sono molteplici in ogni settore. L’elenco lo stiamo predisponendo per quelle realizzate, quelle finanziate e cantierabili e quelle già progettate e in attesa di finanziamento. Nei prossimi giorni inaugureremo la nostra nuova sede elettorale dove, a turno, i candidati saranno disponibili a fornire tutte le informazioni ai cittadini circa il nostro programma. Il nome della lista sarà ancora “Unione Democratica” con lo stesso logo”.