Road to... amministrative. Mallegni (FI) in Garfagnana: "A livello locale contano competenza e capacità"

E’ un “vulcano” senza interruzioni di sorta, il senatore Massimo Mallegni, ma questo già si sapeva. Iniziato il giro del vasto territorio della Toscana, non poteva mancare una giornata in Valle del Serchio e Garfagnana, il collegio dove è stato eletto in Parlamento. Un tour senza sosta che ha toccato, tra le varie tappe, Piazza al Serchio e Pieve Fosciana, comuni che saranno chiamati al voto il prossimo ottobre, e Vagli Sotto per affrontare la delicata questione delle cave.

Accompagnato dal responsabile dal responsabile Forza Italia Garfagnana Piero Landi e dal responsabile del direttivo regionale settore sport Fabrizio Giovannini, Mallegni ha raggiunto Pieve Fosciana, nonostante qualche “intoppo” sull’orario che ha fatto crescere … la suspence! Ad attenderlo nell’elegante cornice del gazebo esterno del ristorante “Il Pozzo”, c’erano diversi simpatizzanti e responsabili locali, in primis il presidente del consiglio comunale di Castelnuovo Francolino Bondi, i consiglieri comunali di Bagni di Lucca Claudio Gemignani e Laura Lucchesi, il vice coordinatore provinciale Forza Italia Matteo Scannerini e, tra i vari rappresentanti del partito locale, Riccardo Ferrari ed Enrico Salatti

“Forza Italia è al Governo a sostegno di Draghi. Il cambio di passo è evidente, i risultati si vedono nella campagna vaccinale e nella lotta la covid, è di qualche giorno la riforma della Giustizia che ha cancellato la Riforma Bonafede, presto saranno approvati importanti provvedimento in tema di lavoro ed economia per dare respiro al paese e alle imprese” sono state le prime parole del senatore prima di parlare di temi locali. “Viaggiando mi rendo conto dei problemi del territorio, oggi a Fornaci di Barga ho potuto “ammirare” il trasporto ferroviario, il problema è ormai antico ma va affrontato finalmente, farò una comunicazione al Ministero e a Trenitalia. Abbiamo sbloccato il progetto degli annosi assi viari, un intervento fondamentale per la viabilità anche della Valle, vediamo se arriviamo alla concretezza”.

La Garfagnana è solo una delle tappe di Mallegni in questo periodo: “Voglio toccare tutti i territori della regione, è per me fondamentale tenere i rapporti con le persone, oggi sono insieme a tanti amici a partire da Francolino Bondi, Salatti, Giovannini, solo per citarne alcuni. A livello locale, contano competenza e capacità, per questo Forza Italia cerca le persone giuste e qualitativamente in grado di amministrare. Per esempio il sottoscritto è arrivato al Parlamento dopo e al comune di Pietrasanta prima dopo tanti anni di gavetta e di esperienza, purtroppo vedo gente che parte facendo il ministro come professione”.

Altro tema locale, quello del lavoro, in particolare le cave di Vagli: “Forza Italia ha un indirizzo preciso in tema di lavoro, noi non siamo per l’assistenza e i sussidi ma per far lavorare le imprese. Ho fatto il relatore per il recente disegno di legge sulle “grandi navi” a Venezia. Abbiamo trovato un limite, qualcuno voleva vietare il passaggio di tutti i tipi di imbarcazioni a motore, invece noi abbiamo trovato un limite perché i turisti devono entrare in Venezia, sono un’entrata vitale per chi lavora nella città lagunare. Stesso discorso vale per le cave, a tutti piace l’ambiente, ma va salvaguardato il lavoro”.

Tra gli interventi, particolarmente centrato è quello di Francolino Bondi che chiede a Mallegni di fare da garante per la salvaguardia dei due presidi ospedalieri della Valle: “Oggi risento citare l’ospedale unico proprio da coloro che anni fa lo fecero naufragare. Se si deve andare in questa direzione vorrei che vengano salvaguardati gli interessi dei cittadini e non di parte o della politica dei soliti noti. E’ impensabile che un abitante dell’alta Garfagnana debba spostarsi ancora più a sud di Castelnuovo. Altrimenti, vanno difesi e potenziati i due ospedali”.

Il pensiero di Mallegni è chiaro: “L’ospedale unico per la Versilia è stato benefico ed efficiente ma non può esserlo per una zona come la Valle del Serchio, per ragioni geografiche, è destinata ad avere due presidi. Semmai reputo criminale avere tolto il servizio di medico a bordo al 118 a Piazza al Serchio!”.