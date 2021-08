Garfagnana : gallicano



Scontro moto-auto: minorenne trasportato di urgenza a Cisanello

domenica, 1 agosto 2021, 20:08

Incidente, nel primo pomeriggio, nel centro abitato di Gallicano, in una strada laterale che si immette nella viabilità principale. Per cause ancora in fase di accertamento, un’auto e una motocicletta di piccola cilindrata si sono scontrati.



Ad avere la peggio il motociclista, un giovane di 16 anni, che è finito a terra rimanendo ferito ad una gamba. Allertati i soccorsi, il 118 ha inviato sul luogo dell’incidente un’ambulanza con automedica. Allertato l’elisoccorso Pegaso che tuttavia non è potuto decollare a causa delle forti raffiche di vento che soffiavano in quel momento. Prestati i primi soccorsi al giovane, è stato trasportato in codice giallo all’ospedale Cisanello di Pisa. Sul luogo è intervenuta anche una volante della locale stazione dei Carabinieri per i rilievi del caso.



S. P.