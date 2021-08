Sesta edizione del premio letterario 'Essere Donna Oggi'

Altri articoli in Garfagnana

lunedì, 9 agosto 2021, 19:03

Si è svolta la 49^ edizione del Boccabugia, il concorso di poesie estemporanee più longevo della Valle. Accesso con green pass, mascherine e gel disinfettante ma nonostante gli evidenti problemi ben 13 poeti si sono sfidati con le rime sotto l'ombra dei castagni di Vergemoli

lunedì, 9 agosto 2021, 16:11

In provincia di Lucca, oggi (9 agosto), si registrano in tutto 34 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 1 Careggine, 2 Castelnuovo di Garfagnana, 1 Gallicano, 1 Bagni di Lucca

lunedì, 9 agosto 2021, 15:53

A lanciare l’allarme è Anva, la confederazione del commercio su aree pubbliche di Confesercenti Toscana Nord, con il suo presidente Roberto Luppichini ed i responsabili settore fiere di Pisa e Lucca Marco Marinai e Leonetto Pierotti

lunedì, 9 agosto 2021, 15:37

La settimana di Ferragosto del Graal Cult Fest si apre con un doppio appuntamento al cinema, con Matilde di Canossa nella sorprendente interpretazione di Syusy Blady per la regia di Marco Melluso e Diego Schiavo che presenteranno personalmente il film La Signora Matilde

domenica, 8 agosto 2021, 20:43

La splendida piazza era piena di spettatori, distanziati tutti secondo la normativa anti Covid-19 in atto, che hanno apprezzato applaudendo in continuazione e rimanendo inchiodati alla sedia per oltre le due ore di spettacolo

domenica, 8 agosto 2021, 09:45

Sabato 7 agosto a Sillano, presso Piazza delle Grazie, il Lions Club Garfagnana ha eseguito 101 Findrisc Test e 101 glicemie. Lions ringrazia ALD (Associazione Lucchese Diabetici) e il gruppo donatori di sangue di Sillano per la collaborazione