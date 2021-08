Garfagnana



Si presenta il nuovo libro di Luigi Bonaldi: "La Tintoria in Garfagnana"

lunedì, 2 agosto 2021, 11:18

E' uscito il nuovo libro di Luigi Bonaldi. La Tintoria in Garfagnana sulla strada tra Filicaia e il Poggio, è la sua casa materna dell'autore, dove da giovane trascorreva le vacanze estive con le sorelle e la nonna. La casa nata come mulino alla metà dell'Ottocento fu subito trasformata in tintoria dove di tingevano lana e canapa. L'opera descrive la storia della tintoria che dà il nome alla località e i suoi antenati che l'hanno abitata dalla fine dell'Ottocento. Oggi di proprietà del Bonaldi, recentemente è stata ristrutturata dall'autore del libro con l'aiuto dei familiari e degli amici. La Tintoria è tornata a vivere perché abitata da una figlia dello scrittore e meta di ritrovo per familiari e amici.



Il libro verrà presentato domenica 8 agosto alle 17 presso la piazzetta antistante la stazione del Poggio in Garfagnana, assieme al libro: 'Una magnifica annata' di Andrea e Renzo Campoli.