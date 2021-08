Garfagnana : molazzana



Soccorso escursionista in difficoltà sulla Pania della Croce

domenica, 15 agosto 2021, 18:06

Soccorso alpino a lavoro anche per ferragosto. La stazione di Lucca, infatti, è stata impegnata oggi sulle Alpi Apuane, e in particolare sulla Pania della Croce, per soccorrere un escursionista di 28 anni, in difficoltà sul sentiero 127, tra Piglionico e Borra di Canala.



L’uomo è rimasto bloccato in un tratto di sentiero esposto. Raggiunto dai soccorritori, è stato poi riaccompagnato a Piglionico.