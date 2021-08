Garfagnana



Soccorso un biker caduto sul sentiero

giovedì, 19 agosto 2021, 14:11

Un biker è stato soccorso oggi dopo essere caduto sul sentiero 11, che collega Col di Favilla a Isola Santa (zona retro Corchia), in quanto non riusciva a muoversi in modo autonomo.



Sul posto si sono diretti immediatamente gli uomini del soccorso alpino della stazione di Querceta, con una squadra a terra, e i vigili del fuoco. Allertato anche l’elisoccorso Pegaso. L’uomo è stato raggiunto dal Sast ed è stato trovato in cosciente ed in condizioni di salute buone. Dopo la valutazione del personale sanitario del Sast e previa comunicazione con la centrale 118, il biker ha proceduto in autonomia e le squadre sono rientrate.