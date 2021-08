Garfagnana



Sui sentieri dell’arte a Borsigliana

sabato, 21 agosto 2021, 14:43

Il documentario “I tesori di Borsigliana” di Abramo Rossi e lo spettacolo teatrale di Michela Innocenti con “I sentieri di Petros” allieteranno la serata di sabato 21 agosto, alle 20,30, sull’ampio sagrato all’aperto della chiesa di Santa Maria Assunta di Borsigliana nel comune di Piazza al Serchio.



Si tratta di un primo servizio sui sentieri dell’arte in Garfagnana, promossi dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in collaborazione con il gruppo teatrale di Borgo a Mozzano “Il circo e la luna” e in questo caso con l’amministrazione comunale di Piazza al Serchio e Civitas Borsigliana odv. L’ingresso è libero e saranno osservate tutte le normative vigenti, a cominciare dall’uso della mascherina al controllo del possesso della certificazione verde (green pass) . Saranno presenti tra gli altri il sindaco di Piazza al Serchio Andrea Carrari e il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca Marcello Bertocchini e sicuramente altre autorità locali. Nella prima parte verrà presentato un inedito documentario predisposto da Abramo Rossi nelle scorse settimane sul territorio di Borsigliana, anche con immagini dall’alto effettuate con un drone e varie interviste ad abitanti del paese, a cominciare dal parroco don Michel Murenzi. Nella seconda parte l’attrice Michela Innocenti presenterà il monologo “I sentieri di Petros”, con una ricostruzione immaginaria e fantastica, ma sicuramente accattivante e in qualche modo verosimile per le circostanze storico-sociali del 1400, periodo in cui visse il pittore Pietro da Talada, sulla vicenda umana e artistica di questo insigne esponente della pittura del gotico internazionale in Italia e che ha lasciato pregevoli opere in Garfagnana, a cominciare dal trittico di Borsigliana.



Da parte del presidente di Civitas Borsigliana odv Gianluca Barbieri e del consiglio direttivo un invito a trascorrere la serata a Borsigliana.