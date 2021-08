Garfagnana



Un evento dedicato alla promozione delle birre artigianali

giovedì, 5 agosto 2021, 12:35

di daniele venturini

Un evento alla Versiliana, dove politica, pubblico e privato si sono incontrati per conoscere meglio, promuovere e valorizzare le birre artigianali della Toscana. La produzione di birra artigianale di qualità infatti non dipende solo un'attenta ricerca dei migliori malti e luppoli, ciò che incide maggiormente è senza dubbio l'abilità del mastro birraio, che attraverso la sua esperienza deve riuscire a sintetizzare al meglio tradizione e territorio nel prodotto finale.

"La produzione della birra artigianale e agricola è un'attività in continua e rapida crescita in Toscana e l'inserimento della produzione del malto e della birra tra le attività agricole sta determinando un importante impulso nell'ambito del nostro settore primario".



Così la vicepresidente ed assessore della Regione Toscana all'agroalimentare Stefania Saccardi, che ha partecipato all'incontro: 'Abbiamo parlato degli Investimenti della Regione Toscana per la coltivazione delle materie prime utilizzate nella produzione della Birra e anche nella realizzazione di nuovi birrifici che sono occasione di lavoro per tanti giovani imprenditori. Proprio il rafforzamento- ha proseguito l'Assessore - di questa filiera è il tema di una proposta di legge che è al vaglio del Consiglio Regionale. Aggiungo che grazie a questo prodotto e dunque alla promozione della cultura birraria e della formazione di consumatori consapevoli, in Toscana la birra può essere la chiave per un turismo di prossimità, dove i birrifici si fanno bussola per scoprire storia, natura ed eccellenze locali".

All'incontro ha partecipato il Direttore di Toscana PromozioneTuristica Francesco Tapinassi, per presentare il progetto di Vetrina Toscana, che nasce da una collaborazione tra Regione e Unioncamere Toscana, un progetto che promuove ristoranti e botteghe alimentari che utilizzano i prodotti del territorio, 'Vetrina Toscana, -commenta Tapinassi, - è un modo di raccontare l'eccellenza dei prodotti toscani in una chiave di scoperta del territorio, La nostra campagna - ha spiegato Tapinassi - si chiamerà 'il viaggio nel viaggio', perché con il gusto, il turista va alla scoperta di nuove esperienze. Stiamo facendo una mappatura dei produttori, abbiamo presente chec'è un pubblico crescente interessato ad una produzione di qualità, che possa trovare, anche nella birra, una nuova declinazione di narrazione del territorio. Iscriversi a Vetrina Toscana è semplicissimo e completamente gratuito, basta aderire al manifesto dei valori che comprende 10punti, al centro c'è la promessa di mantenere alta la tradizione culinaria ed enogastronomica della Regione Toscana".



'C'è un crescente interesse verso il mondo della birra artigianale – commenta Franchini Tania, operatore di incoming turistico e turismo enogastronomico - una birra cruda ed integra, che non ha conservanti, la totale assenza di pastorizzazione e microfiltrazione permette di ottenere una birra viva, in continua evoluzione, dall'aroma e dal gusto più complessi e non standardizzati. Il turismo della birra è diventato parte integrante del turismo gastronomico,proprio in Toscana nasce la prima birra al carciofo. La birra artigianale - ha concluso la Franchini - è un prodotto genuino, realizzata con materie prime di altissima qualità, un prodotto locale che produce e tutela il lavoro dei microbirrifici, tutelando, anche, la salute del consumatore.