Garfagnana



Uniti per Gallicano: "Accattonaggio, sindaco fa leva sulla paura dei cittadini"

lunedì, 2 agosto 2021, 09:50

Dopo l'ultimo consiglio comunale, il gruppo di minoranza 'Uniti per Gallicano' torna all'attacco del sindaco David Saisi per l'approvazione di una modifica al regolamento di polizia urbana.



"Finalmente il nostro sindaco social (più sui social che nelle sedi istituzionali) - attacca il gruppo -, dopo aver ignorato in questi anni materie come il lavoro (decine di posti di lavoro persi a scapito di zero creati), agricoltura, turismo, insediamenti commerciali, artigianali e industriali, ha trovato un argomento che, facendo leva sulla paura (fobia?) dei cittadini, può utilizzare sui social a fine di pura propaganda: l'accattonaggio!"



"Nell'ultimo consiglio comunale - incalzano i consiglieri - ha proposto ed ha approvato, con il voto favorevole di tutta la maggioranza compatta, una modifica al regolamento di polizia urbana: art 31 bis, dove si dichiara solennemente: "E' vietato sul nostro territorio qualsiasi forma di accattonaggio". Naturalmente in paese non esiste un problema (piaga?) tale da recare danno alla vivibilità dei cittadini, ma far leva sulla paura e su un ipotetico fastidio è materia troppo ghiotta per non essere sfruttata sui social".



"Premesso che l'accattonaggio molesto è già di per sé reato - conclude il gruppo - e che per la corte costituzionale l'impedimento generale di accattonaggio è anticostituzionale (ritenendo legittima la richiesta di umana solidarietà), intendiamo sottoporre il quesito al prefetto. Nel frattempo, a breve, ci aspettiamo la nomina di un assessore 'modello Voghera' alla sicurezza o la delega allo stesso sindaco. Sempre più in basso".