Garfagnana



Visite guidate e spettacolo teatrale a Castiglione

martedì, 10 agosto 2021, 17:54

Mercoledì 18 agosto giornata ricca di eventi culturali a Castiglione di Garfagnana con visite guidate e spettacolo teatrale. Si inizia alle 17 con la visita guidata, fino alle 18, del deposito museale e della chiesa di San Michele. Dalle 16 fino alle 19 (comprese) saranno organizzate quattro visite guidatee al borgo. Il clou è in programma la sera alle 21 con lo spettacolo teatrale “Giovanna D’arco” sul sagrato della Chiesa di San Michele.

Si ricorda che sia le visite guidate che lo spettacolo sono gratuiti, e che per accedere allo spettacolo bisogna esibire il Green Pass. Per lo spettacolo serale è gradita la prenotazione al numero 3385645037 anche whatsapp. Per le visite guidate e’ gradita la prenotazione al numero 366/3634036 anche whatsapp.