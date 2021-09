Garfagnana : vagli sotto



Albero si abbatte su un'auto: paura per due persone

domenica, 26 settembre 2021, 22:01

di andrea cosimini

Stavano viaggiando con la propria auto lungo la strada quando, all'improvviso, sono stati colpiti da un tronco di castagno che, divelto dal forte vento, si è schiantato sul mezzo recando grossi danni alla carrozzeria.



Brutto spavento per un uomo e una donna rimasti coinvolti nella tromba d'aria che si è abbattuta oggi pomeriggio sopra il paese di Vagli divellando e troncando delle piante sanissime. I due, fortunatamente, se la sono cavata l'uno con una lacerazione alla testa e l'altra con una grande paura. Entrambi sono stati affidati alle cure del 118. Sul posto anche i vigili del fuoco che, una volta arrivati all'altezza della frazione di Poggio, con al seguito l'ambulanza, si sono dovuti fermare per tagliare quattro piante cadute sulla carreggiata per poter poi proseguire. Una volta arrivati sul posto, pompieri e sanitari hanno collaborato per far uscire le persone all'interno dell'abitacolo in sicurezza.



Nel tratto dove i due occupanti sono stati colpiti dal tronco, c'erano 50 metri di carreggiata con piante cadute. Se l'uomo e la donna non fossero stati colpiti dal primo arbusto, quindi, si sarebbero trovati circondati dalle piante.



Poco dopo, i vigili del fuoco sono dovuti rientrare immediatamente nel capoluogo perché, in via Giovanni Pascoli a Castelnuovo, un grosso pino si era abbattuto su un'abitazione. I pompieri sono dovuti salire sul tetto per alleggerire la chioma, fino a rendere il tronco nudo. Il 115 ha infine chiamato l'autogru per imbracare l'albero, sollevandolo e appoggiandolo a terra. Si tratta infatti di un pino di notevoli dimensioni.