Allerta arancio per piogge e temporali forti

mercoledì, 15 settembre 2021, 19:20

La Pro Loco di Camporgiano, in collaborazione con il comune ed il Laboratorio teatrale dei Contafole, ha organizzato per sabato 18 alle ore 19,30 in piazza san Giacomo a Camporgiano una manifestazione di fine estate che vede protagonista un complesso musicale

mercoledì, 15 settembre 2021, 10:52

Il successo di visite – oltre 600 presenze da quando ha riaperto ad agosto – ha fatto sì che il Museo Etnografico di San Pellegrino in Alpe resti visitabile fino al prossimo 26 settembre

mercoledì, 15 settembre 2021, 10:47

In provincia di Lucca, oggi (15 settembre), si contano 16 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 2 Fosciandora, 1 San Romano in Garfagnana, 1 Minucciano, 4 Barga

martedì, 14 settembre 2021, 18:19

Il gruppo comunale di minoranza "Alternativa e Costituzione per Fosciandora", a seguito della riapertura del dibattito sulla stampa in merito alle fusioni tra comuni in Garfagnana, ci tiene a ribaldire il proprio parere contrario

martedì, 14 settembre 2021, 16:54

In occasione della riapertura delle scuole, domani 15 settembre, entrerà in servizio sui binari della Toscana un nuovo treno Rock. Si tratta del 10mo treno dei 29 Rock destinati alla Regione

martedì, 14 settembre 2021, 16:13

Si è svolta, nei giorni scorsi, una riunione della conferenza provinciale permanente, coordinata dal prefetto Francesco Esposito, per definire il piano di trasporto in vista dell'inizio dell'anno scolastico