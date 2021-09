Garfagnana : pieve fosciana



Angelini: "Tari, rimborso del 35 per cento per le attività"

martedì, 14 settembre 2021, 15:06

Il comune di Pieve Fosciana ha approvato un bando per il rimborso del 35 per cento della Tari per l’anno 2021 per tutte le attività commerciali, artigianali, industriali e studi professionali legato agli effetti economici del periodo Covid-19.

Il sindaco Angelini Francesco precisa: “Il rimborso verrà concesso a coloro che hanno ultimato i pagamenti dell’anno 2021 e che sono in regola con i pagamenti per gli anni precedenti. Preciso, a coloro che ci avevano interpellato nei mesi scorsi, facendo notare che altri comuni avevano annunciato il rimborso, che noi abbiamo aspettato per essere certi di quanto potevamo concedere realmente”.

La richiesta può essere inviata per mail o direttamente all’ufficio tributi presso il comune (tel. 0583/668223-25 entro il 31/12/2021).

Il bando e la domanda sono consultabili sul sito del comune di Pieve Fosciana.