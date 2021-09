Garfagnana : pieve fosciana



Apre la sede elettorale di Iolanda Turriani: “Tra la gente con un progetto chiaro”

lunedì, 13 settembre 2021, 21:15

di simone pierotti

Inaugurata nel tardo pomeriggio, nel centro storico di Pieve Fosciana, la sede elettorale della lista “Per la Pieve e le sue frazioni” e della sua candidata a sindaco Iolanda Turriani. Con lei la squadra di aspiranti consiglieri che proveranno a rendere la vita difficile al sindaco uscente Francesco Angelini, a caccia del terzo mandato consecutivo. Un tris che il toto – amministrative dà per molto probabile ma Iolanda Turriani non si cura delle voci: “Non mi sono candidata per partecipare ad una competizione sportiva, mi sono candidata perché ho a cuore le sorti del mio paese e delle sue frazioni. Stando insieme alla gente mi sono resa conto che sono tanti i bisogni dei cittadini ma si tratta di bisogni molto semplici: ecco, da questi siamo partiti per scrivere il programma elettorale, molto semplice e chiaro. Non farò promesse o progetti inavvicinabili, ma ascolterò la gente e lavorerò per risolvere i problemi. Sia chiaro, sia che vinca o che perda, il progetto non si fermerà”.

A proposito di programma, inevitabile tornare sull’argomento terme, tornato di attualità negli ultimi giorni: “Quando ero in amministrazione con la giunta Tognarelli votai contro il progetto dello stabilimento termale che reputavo fuori dal comune; votai contro la mia parte politica perché questo progetto non mi vedeva convinta, anticipando lo sfacelo a cui si è poi arrivati”.

Al taglio del nastro erano presenti i vari componenti della squadra elettorale, tra cui il fresco sposo Mario Turriani, che ha spostato la partenza per la luna di miele per non perdere questa inaugurazione; Nicola Baiocchi, altro consigliere uscente a caccia del tris, ma ci sono anche belle novità, come il giovane Daniele Fasano o il più “esperto” Rolando Cavilli, accumunati dalla voglia di mettersi in gioco per la comunità.

A fare gli auguri per la campagna elettorale alla candidata presenti diversi rappresentanti dei partiti di centro destra della zona (tutti a parte uno, a dire la verità!). Presente il consigliere regionale di FdI Vittorio Fantozzi, e altri importanti esponenti di FdI del territorio, Riccardo Giannoni, Marco Reali, Roberto Tamagnini, Elena Picchetti, Giovanni Battista Santini, Riccardo Cavirani commissario provinciale della Lega e Roberto Andreotti di Cambiamo! Con Toti.