Garfagnana



Black-out dopo il maltempo: disagi per 6 mila utenze

lunedì, 27 settembre 2021, 14:30

Oltre cento segnalazioni arrivate alla Sala operativa integrata di Protezione civile della Provincia di Lucca a causa del maltempo abbattutosi sul territorio ieri pomeriggio, domenica 26 settembre.

Una "bomba" di acqua e vento prodotta da una veloce ma intensa perturbazione che ha colpito la Toscana nord in maniera molto forte e, in provincia di Lucca, ha creato criticità alla viabilità soprattutto in Mediavalle e Garfagnana e in parte anche su Lucca e Alta Versilia.

Allo stato attuale risulta ripristinata la percorribilità di tutte le viabilità principali. Rimane chiusa al transito al momento la via comunale dei Marmi (comune di Vagli di Sotto) dove la rimozione delle alberature cadute è particolarmente delicata.

Le piogge hanno toccato cumulati massimi in 6 ore di circa 120mm e i venti in alcuni casi hanno superato i 100 km/h (Foce a Giovo 134 km/h).

La perturbazione ha determinato la caduta di decine e decine di alberature in tutte le zone della provincia. Sono risultate interessate una ventina di viabilità principali (regionali e provinciali) e diverse strade comunali, la maggior parte delle quali con interruzione temporanea del transito.

Il presidente della Provincia Luca Menesini coglie l'occasione per ringraziare tutto il personale intervenuto tempestivamente e gli addetti della sala di Protezione civile confermando che l'opera di manutenzione stradale sulla viabilità di competenza proseguirà nei prossimi mesi per mettere ulteriormente in sicurezza le arterie.

"Purtroppo ci dovremo abituare a fenomeni come quello di domenica, con pioggia e vento intensi in uno stretto lasso di tempo. Le criticità maggiori – spiega il presidente – sono state causate dalla caduta di alberi e alberature o di scivolamento a valle di terriccio e vegetazione. Gli addetti della Provincia, dei Comuni, con i Vigili del Fuoco sono stati infatti impegnati soprattutto a ripristinare le viabilità temporaneamente interrotte e a ripulire le carreggiate che da stamani (lunedì) sono tornate tutte percorribili. Di sicuro emetteremo ordinanze nei confronti dei proprietari privati che non curano la manutenzione delle piante vicine alle strade di nostra pertinenza. E altrettanto certo è che fenomeni concentrati ed intensi come quello di domenica sono l'effetto del riscaldamento globale, dei cambiamenti climatici che stanno affliggendo la nostra Terra e su cui occorre intervenire a livello globale".

Il maltempo di domenica ha determinato, inoltre, la disalimentazione di circa 6000 utenze sul territorio provinciale, progressivamente risolte a seguito dei primi e tempestivi interventi di Enel.