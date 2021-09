Garfagnana



Cade sul monte Forato e si frattura una gamba: attivato Pegaso

domenica, 5 settembre 2021, 16:37

La squadra di Querceta del soccorso alpino toscano è impegnata in un intervento sul monte Forato. Un uomo ha riportato una frattura ad una gamba e varie escoriazioni a seguito di una caduta avvenuta sul sentiero numero 12. I soccorritori stanno raggiungendo l’infortunato a piedi. Un’altra squadra si è portata al campo sportivo di Retignano munita di motosega pronta ad essere imbarcata a bordo dell’elicottero Pegaso. La zona infatti è molto alberata e in caso di recupero tramite verricello occorrerà mettere in sicurezza l’area creando un varco tra la fitta vegetazione.



L'intervento si è concluso. Il paziente è stato trasferito all'ospedale Versilia.