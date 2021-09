Garfagnana



'Cambiamo!' protagonista a Pieve Fosciana con l'onorevole Giorgio Silli

martedì, 28 settembre 2021, 14:26

Giovedì 30 settembre a Pieve Fosciana arriverà l'onorevole Giorgio Silli, leader regionale di Cambiamo!, e segretario di presidenza della camera dei deputati.



"Un'importante visita istituzionale sul territorio della Garfagnana" fanno sapere dal comitato locale, per voce del coordinatore Roberto Andreotti. A dare sostegno ai candidati e a Simone Simonini parteciperà anche Simone Spezzano, coordinatore nazionale del movimento giovanile di Cambiamo!



"Siamo in corsa - afferma Andreotti - su molti fronti per provare a cambiare e risolvere quei problemi mai risolti che affliggono ad esempio il comune di Pieve Fosciana". La visita inizierà alle 9.30 dal centro storico presso la sede elettorale della candidata sindaco Iolanda Turriani "Per la Pieve e le sue frazioni", passando da Pra di Lama per finire sul lago di Pontecosi, dove l'onorevole accompagnato dai componenti della lista, iscritti e simpatizzanti, incontrerà gli abitanti per prendere visione della tanto sentita problematica del lago.



"Voglio ringraziare infine - conclude Andreotti - il coordinatore provinciale Simone Simonini, che ha reso possibile questa prestigiosa visita. All'iniziativa sono invitati, cittadini, stampa e alleati".