Ceserana e Lupinaia, visita alle terre di confine

venerdì, 3 settembre 2021, 16:27

La Garfagnana vola letteralmente, sfiorando l’en plein nella classifica regionale, occupando cinque dei primi sei posti. Primo posto indiscusso per il comune di Careggine

venerdì, 3 settembre 2021, 14:11

Totale e incondizionata solidarietà dalle Gazzette al personale dipendente della Asl nell'ambito di di Lucca (7 infermieri, 2 medici e 6 tecnici sanitari) umiliato e devastato psicologicamente da questa schifosa dittatura sanitaria

venerdì, 3 settembre 2021, 11:08

In provincia di Lucca, oggi (3 settembre), si registrano 38 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 1 Sillano-Giuncugnano

venerdì, 3 settembre 2021, 11:00

Il gruppo di Unione Democratica, nuovamente candidato alle amministrative comunali di Pieve Fosciana, interviene in merito alla visita alle 'terme' del candidato a sindaco Iolanda Turriani

giovedì, 2 settembre 2021, 16:48

L'Azienda USL Toscana nord ovest replica così alle dichiarazioni del rappresentante Cisl Enzo Mastorci su orario di lavoro e indennità degli infermieri

giovedì, 2 settembre 2021, 15:59

E’ di circa 100 persone il primo contingente di operatori sanitari dell’Asl Toscana nord ovest che non si sono ancora immunizzati e a cui viene inviato in questi giorni dall’azienda un atto di accertamento che determinerà la sospensione immediata per inosservanza all’obbligo vaccinale