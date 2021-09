Garfagnana



Classifica vaccinati, sei comuni della Garfagnana nella top 10 regionale: Careggine in testa

venerdì, 3 settembre 2021, 16:27

di simone pierotti

In epoca covid siamo sommersi da numeri e statistiche quotidiane a cui stentiamo a stare dietro, per questo quasi nessuno ci fa più caso. Oggi un quotidiano a diffusione nazionale ha pubblicato le statistiche dei comuni in base alla percentuale di popolazione vaccinata. Il calcolo tiene ovviamente conto degli abitanti con età superiore a dodici anni e i dati provengono dalla Regione Toscana. Ebbene, la Garfagnana vola letteralmente, sfiorando l’en plein nella classifica regionale, occupando cinque dei primi sei posti. Primo posto indiscusso per il comune di Careggine con il 92,54% dei vaccinati, terzo posto per Camporgiano con il 90,02%. Ai piedi del podio seguono Pieve Fosciana 87,64%, Castelnuovo di Garfagnana 87,27% e Minucciano 87,18%.

C’è una spiegazione a questi numeri al di là del più basso numero di abitanti e di conseguenza un “effetto traino” tra le poche famiglie? In parte questo, in parte una sensibilità maggiore per la salute e il sociale, tipiche del territorio; ha influito, inoltre, sicuramente la vicinanza dell’hub vaccinale di Orto Murato. Magari anche la forte campagna promozionale di qualche rappresentante politico della zona. Fatto sta che in Garfagnana le percentuali sono ben più alte rispetto all’intera provincia di Lucca, al penultimo posto regionale con il 77,76%, avanti solamente a Livorno, da sempre di indole un po’ “rivoluzionaria”. Tra i comuni con meno vaccinati figura, invece, Fabbriche di Vergemoli con il 68,02% ma, come volevasi dimostrare, ha influito per buona parte l’aspetto geografico e delle distanze.