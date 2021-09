Garfagnana



Concerto di fine estate a Camporgiano

mercoledì, 15 settembre 2021, 19:20

La Pro Loco di Camporgiano, in collaborazione con il comune ed il Laboratorio teatrale dei Contafole, ha organizzato per sabato 18 alle ore 19,30 in piazza san Giacomo a Camporgiano una manifestazione di fine estate che vede protagonista un complesso musicale. Si tratta di alcuni componenti della Rock Opera che eseguiranno una carrellata di musiche del grande e indimenticabile Lucio Battisti scomparso proprio nel mese di settembre (esattamente il giorno 9) del 1998.



Musica, quindi, da ascoltare anche perché eseguita con grande maestria da un gruppo musicale di alto livello. Si pensi che la Rock Opera al completo ha rappresentato, alcuni anni fa uno dei più grandi musical di Andrew Lloyd Webber, “Jesus Christ Superstar” mietendo successi in tutta l’Italia.



Sabato 18, il gruppo “ Sì, Viaggiare “ ci presenterà molti , fra i più noti brani, di questo versatile e insostituibile cantautore che ha avuto grandi intuizioni musicali ed è riuscito a rimodulare i canoni del bel canto. Dal suo sodalizio con Mogol e non solo sono nate le più importanti e belle canzoni “ Acqua azzurra, acqua chiara “ “ Mi ritorni in mente ““ Il mio canto libero” “ I giardini di marzo “ “ Pensieri e parole “ “ E penso a te“ e così via di seguito ìn un caleidoscopio di “Emozioni".



Appuntamento quindi a Camporgiano sabato 18 con inizio alle ore 19,30 in piazza san Giacomo.



L’ingresso è gratuito e non è necessario avere il certificato verde né la mascherina in quanto non ci saranno le sedie.