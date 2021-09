Garfagnana



Convegno per una prospettiva inconsueta su Dante

domenica, 5 settembre 2021, 16:35

Si terrà il 10 settembre, a partire dalle ore 9, Le ragioni di ripensare Dante - In ricordo di Mario Seita - Convegno per una prospettiva inconsueta su Dante, organizzato dal comune di Piazza al Serchio, grazie al contributo della Regione Toscana, in collaborazione con il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico.

La giornata di studi indagherà la figura di Dante da due prospettive particolari: quella dell’esilio, visto come esperienza estrema e dolorosa dell’essere umano, costretto a lasciare suo malgrado la propria terra e ad affrontare l’ostilità e la diffidenza degli altri; e quella del rapporto fra Commedia e tradizioni popolari, con il loro ricco bagaglio di racconti dell'immaginario folklorico popolati da figure e vicende degne di una narrazione scritta.

Gli interventi saranno a cura del professor Umberto Bertolini per il Museo Italiano dell’Immaginario Folklorico,che introdurrà la giornata con la comparazionedi un episodio relativo allascomparsa di un cadavere nella tradizione popolare e in Dante, a cui seguiranno le relazioni della Professoressa Sonia Giusti (già Università di Cassino) e della Professoressa Floriana Ciccodicola, (università di Cassino e di Roma 3). Al termine della mattinata l’attore Alessandro Bertolucci leggerà alcuni dei passi più significativi della Commedia di Dante.

Per partecipare al convegno è necessaria l’iscrizione tramite link https://bit.ly/ripensaredante: sono disponibili 20 posti in presenza, è comunque possibile seguire l’incontro online.