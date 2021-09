Garfagnana



Convegno su Matilde di Canossa a Gallicano

mercoledì, 22 settembre 2021, 08:36

«La devota castellana». Matilde di Canossa tra storia e leggenda: convegno alla Chiesa di Santa Lucia a Gallicano il 26 settembre alle 15.



Toscana Matildica e Istituto Storico Lucchese, sezione di Gallicano organizzano questo convegno che fin dal titolo vuole indagare la presenza storica e memoriale dei Canossa nel territorio di Gallicano. "Il titolo infatti - spiegano dall'organizzazione -si riferisce al testo di un’ode declamata in occasione della presentazione dei restauri alla chiesa di san Pietro di Trassilico, il 9 settembre 1923. Queste recitazioni pubbliche erano una tradizione molto diffusa in Toscana, che metteva in comunicazione il mondo popolare con la produzione culturale “alta”.

Proprio tramite simili dinamiche memoriali i nomi aulici di tanti anziani di queste zone derivano dalla passione popolare per questa forme poetiche che passava anche dalla recitazione del maggio. E così è avvenuto anche per Matilde di Canossa divenuta, nella trasposizione poetica, «Matelda, la devota castellana».



Si parlerà di questo e della presenza canossiana attestata dalla storiografia al convegno: «La devota castellana». Matilde di Canossa tra storia e leggenda.



Per info e prenotazioni 348 6618739.