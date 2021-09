Coronavirus, sette nuovi casi in Valle: tre a Barga

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 16 settembre 2021, 12:30

Il gruppo di minoranza "Uniti per Gallicano" prende nuovamente di mira l'amministrazione comunale guidata dal sindaco David Saisi stavolta sul parcheggio per le bici

mercoledì, 15 settembre 2021, 19:20

La Pro Loco di Camporgiano, in collaborazione con il comune ed il Laboratorio teatrale dei Contafole, ha organizzato per sabato 18 alle ore 19,30 in piazza san Giacomo a Camporgiano una manifestazione di fine estate che vede protagonista un complesso musicale

mercoledì, 15 settembre 2021, 16:03

Il Centro Funzionale Regionale (CFR) della Regione Toscana ha emesso oggi un'allerta meteo di colore arancio a causa di abbondanti piogge e temporali previsti nella giornata di domani, giovedì 16 settembre, in tutta la Toscana e quindi anche sulla provincia di Lucca.

mercoledì, 15 settembre 2021, 10:52

Il successo di visite – oltre 600 presenze da quando ha riaperto ad agosto – ha fatto sì che il Museo Etnografico di San Pellegrino in Alpe resti visitabile fino al prossimo 26 settembre

mercoledì, 15 settembre 2021, 10:47

In provincia di Lucca, oggi (15 settembre), si contano 16 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 2 Fosciandora, 1 San Romano in Garfagnana, 1 Minucciano, 4 Barga

martedì, 14 settembre 2021, 18:19

Il gruppo comunale di minoranza "Alternativa e Costituzione per Fosciandora", a seguito della riapertura del dibattito sulla stampa in merito alle fusioni tra comuni in Garfagnana, ci tiene a ribaldire il proprio parere contrario