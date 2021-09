Coronavirus, tre nuovi casi in Valle del Serchio

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 2 settembre 2021, 15:59

E’ di circa 100 persone il primo contingente di operatori sanitari dell’Asl Toscana nord ovest che non si sono ancora immunizzati e a cui viene inviato in questi giorni dall’azienda un atto di accertamento che determinerà la sospensione immediata per inosservanza all’obbligo vaccinale

giovedì, 2 settembre 2021, 14:07

A partire da lunedì 6 settembre Enel Green Power darà il via alle operazioni di abbassamento del livello del lago di Pontecosi per consentire l’accesso alle componenti tecniche dello scarico di superficie che normalmente sono sommerse dall’acqua

giovedì, 2 settembre 2021, 14:04

Un ristoro vitale in termini economici per tutte quelle realtà dell'associazionismo culturale, sportivo e del volontariato sociale che, a vario titolo, utilizzano gli spazi e i locali messi a disposizione dalla provincia di Lucca, per recuperare almeno una parte degli introiti persi da queste attività durante l'emergenza sanitaria

giovedì, 2 settembre 2021, 14:00

Con l’utilizzo delle energie rinnovabili e l’efficientamento energetico, il Consorzio 1 Toscana Nord abbatte i costi, e investe le risorse risparmiate nelle opere per la sicurezza idraulica

giovedì, 2 settembre 2021, 12:34

Il candidato sindaco di Pieve Fosciana, Iolanda Turriani, ha effettuato un sopralluogo al sito termale accompagnata dal consigliere provinciale Ilaria Benigni e dal commissario provinciale della Lega Riccardo Cavirani

mercoledì, 1 settembre 2021, 18:28

Il settore adulti, nel quinto anno (3 agosto 2016) dal ritorno di Mansueto Bianchi alla casa del Padre, propone una mattina di riflessione sulle "orme di Mansueto"