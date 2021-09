Garfagnana



Ciao Yara

domenica, 12 settembre 2021, 13:28

di andrea cosimini

Una triste notizia per il comando dei pompieri di Lucca. E' venuta a mancare Yara, pastore belga malinois, in servizio per una delle tante unità cinofile del corpo nazionale dei vigili del fuoco.



Yara aveva 13 anni e se ne è andata per una pancreatite acuta. Inseparabile compagna del suo conduttore e vigile del fuoco, coordinatore Marco Giovannetti, aveva operato in vari scenari su tutto il territorio nazionale: dal terremoto de L'Aquila nel 2009, a quello delle Marche-Umbria del 2016-2017, fino al crollo del ponte Morandi a Genova, tre anni fa. Tantissime poi le ricerche di persone disperse nel territorio regionale.



Il lutto ha colpito tutto il comando e, in particolare, il suo conduttore. Il rapporto cane e operatore, infatti, è viscerale e travalica i confini del lavoro. I vigili del fuoco convivono pelle a pelle con questi animali e, a fine turno, quest'ultimi, invece che passare il resto della giornata nel box in caserma, seguono a casa il proprio compagno. Insomma, una convivenza 24 ore su 24 che fa sì che operatore e animale diventino una squadra in grado di portare a casa ottimi risultati grazie al loro affiatamento.



Proprio questa simbiosi rende la perdita di questi compagni di lavoro ancora più dolorosa.



In foto con il suo inseparabile conduttore Marco Giovannetti