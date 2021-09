Garfagnana



Ferrari e Simonini: "Sanità a pezzi, cosa si aspetta ad intervenire seriamente?"

venerdì, 10 settembre 2021, 12:44

Solo una settimana di preavviso per comunicare ad un paziente diabetico, che non potrà effettuare la sua visita cardiologica di controllo, prenotata oltre un mese fa, all'ospedale San Francesco di Barga.

"La motivazione - dichiarano Melania Ferrari, consigliere provinciale, e Simone Simonini, segretario di Cambiamo! - semplicemente perché non ci sono medici. Questa la disavventura sanitaria di alcuni pazienti, nemmeno assistiti per disdire e fissare un nuovo appuntamento nel nosocomio indicato e più vicino, quello di Lucca. Uno dei pazienti, nella fattispecie, non rientrando nei tempi per la prossima visita diabetologica, è stato così costretto a rivolgersi presso un medico privato, poiché nel nosocomio di Castelnuovo di Garfagnana si effettuano solo visite urgenti o intramoenia".



"Dopo i molti annunci - concludono Ferrari e Simonini -, ci ritroviamo ancora di fronte a difficoltà e incertezze e con una prospettiva niente affatto rassicurante per la sanità in Valle del Serchio".