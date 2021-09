Garfagnana : villa collemandina



Finisce con l'auto fuori strada: si alza Pegaso

martedì, 21 settembre 2021, 08:35

Alla fine se l'è cavata con un trauma cranico-facciale ed è stato trasportato all'ospedale di Pisa con l'elisoccorso Pegaso.



Brutto spavento questa mattina, intorno alle 7.15, per un automobilista finito fuori strada a Villa Collemandina. Stando ad una prima, ancora sommaria, ricostruzione dell'accaduto pare che l'uomo abbia fatto tutto da solo finendo lungo un pendio in una zona boscosa.



Sul posto si è diretta immediatamente l'ambulanza medicalizzata di Piazza al Serchio e, vista la zona estremamente limitrofa, la centrale ha preferito fare alzare anche l'elicottero. Il paziente, rimasto comunque cosciente, è stato trasportato, in codice giallo, in ospedale.



I rilievi sono stati affidati ai carabinieri.