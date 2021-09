Garfagnana



Fondazione Bml, scade il 23 settembre il bando welfare di comunità

mercoledì, 22 settembre 2021, 10:20

Scade giovedì 23 settembre il bando 2021 per le richieste di contributo alla Fondazione Banca del Monte di Lucca per progetti in ambito sociale: volontariato, filantropia, solidarietà. Sono ammessi a partecipare soggetti operanti nei settori relativi al welfare di comunità per iniziative ed attività da realizzare nell'anno 2022, sul territorio di riferimento della Fondazione (la provincia di Lucca), attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie. Il richiedente deve impegnarsi ad utilizzare l'erogazione per lo svolgimento di attività non commerciale.

Il modulo di richiesta deve essere compilato e trasmesso on line entro il 23 settembre 2021 sul sito della Fondazione (www.fondazionebmlucca.it), nella sezione "Contributi/Bandi e Contributi", e deve essere comunque anche inviato alla Fondazione, debitamente sottoscritto, entro il 24 settembre 2021, via pec all'indirizzo postacertificata@pec.fondazionebmlucca.it.

È possibile richiedere informazioni dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, chiamando lo 0583.464062 e digitando 3.