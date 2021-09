Garfagnana



Giornata mondiale del turismo: il bilancio di un week-end

lunedì, 27 settembre 2021, 16:50

Oggi, 27 settembre, l’Organizzazione Mondiale del Turismo, l’Agenzia delle Nazioni Unite che si occupa del coordinamento delle politiche turistiche e promuove lo sviluppo di un turismo responsabile e sostenibile, festeggia la 41^ Giornata Mondiale del Turismo ed ha scelto il tema “Turismo per una crescita inclusiva” per sottolineare la capacità unica del turismo di garantire che nessuno venga lasciato indietro, mentre il mondo inizia a riaprirsi e a guardare al futuro. Infatti la ripartenza del turismo, settore dell’economia che più ha sofferto a causa della pandemia, aiuterà a rilanciare la ripresa e la crescita dei territori ed è essenziale che i benefici che ne deriveranno siano ampiamente ed equamente goduti. Di qui, l’invito a focalizzarsi sul turismo per una crescita inclusiva, quale occasione per guardare oltre le statistiche e riconoscere che, dietro ogni numero, c’è una persona.

E’ dunque questa l’occasione giusta per fare un primo bilancio delle iniziative che sono state messe in campo e coordinate dall’Unione Comuni Garfagnana, in collaborazione con gli operatori economici e turistici e le associazioni di volontariato del territorio, come segnale forte di ripartenza del turismo nella valle proprio nel solco delle indicazioni che ci vengono dalla World Tourism Organization.

Si è infatti appena concluso un weekend in cui la Garfagnana ha avuto una copertura mediatica di assoluto rilievo sui canali televisivi regionali e nazionali e sulle più diffuse testate giornalistiche, attraverso la sinergia di più attività ed iniziative.

Con il programma Mela Verde di Canale 5 dedicata ai luoghi, le tradizioni ed eccellenze enogastronomiche della Garfagnana, nella fascia oraria del pranzo domenicale, forte di una media di circa 2 milioni di telespettatori e di uno share del 18%, oltre 1000 sono risultati gli accessi al sito turismo.garfagnana.eu nello stesso orario della trasmissione. Le registrazioni della puntata sono state l’occasione per conoscere la Garfagnana in molti dei suoi aspetti, per questo la puntata è il primo di altri racconti in uscita prossimamente su Melaverde e su altri canali che l’Unione Comuni Garfagnana sta coordinando.

A questo si aggiunge l’iniziativa - trasmessa dal TG3 regionale sabato 25 – che ha consentito al territorio di essere parte integrante del progetto SI PUO’ FARE e del sogno di Matteo Gamerro che con la sua Joelette - una carrozzina speciale adatta alle strade sterrate – tappa dopo tappa, sta attraversando l’Italia sulla Via Sacra Michaelica Con lui amici e parenti, il giornalista Sandro Vannucci e tanti volontari ad accompagnarlo lungo la Via del Volto Santo, la variante montana della Via Francigena che, attraverso la Garfagnana e Valle del Serchio, raggiunge Lucca. La risposta del nostro territorio e la mobilitazione per organizzare al meglio il cammino di Matteo è stata immediata e molto partecipata. Dai Sindaci alle associazioni di volontariato, dalle Guide Ambientali alle Parrocchie, in queste giornate abbiamo avuto la certezza di quanto possano essere forti, ben organizzate e coordinate tra loro le numerose realtà associative della valle a cui è andato il ringraziamento degli amministratori dell’Ambito Turistico Garfagnana Valle del Serchio. Una prova importante, di solidarietà, ma - come vuole Matteo – una occasione di riflessione, per un territorio che già lavora per presentarsi sempre più unito, a valorizzare il suo potenziale anche in termini di accoglienza, inclusione ed accessibilità.

Anche la stampa, locale e regionale hanno dato ampio rilievo al fermento di queste iniziative ma soprattutto all’imminente stagione autunnale che rappresenta per la Garfagnana la stagione delle passeggiate tra i colori del fall foliage, della raccolta dei funghi e delle castagne, delle tradizioni e delle feste della montagna alla scoperta dei suoi più suggestivi colori e i sapori dell’anno e che presto sarà nuovamente ricca appuntamenti.