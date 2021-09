Il Parco ordina la rimozione del letto sulla cima del monte Tambura

Altri articoli in Garfagnana

mercoledì, 8 settembre 2021, 18:18

Così il direttivo nazionale Cobas, in un comunicato stampa, sugli incarichi da GAE e GPS: cronaca di un disastro annunciato

mercoledì, 8 settembre 2021, 17:16

Un uomo di 54 anni, Andrea Bascherini di Seravezza, è morto questa mattina a seguito di un infortunio sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda, la 2 P Trading Srl, sulla via Aurelia a Pietrasanta. Proclamate per domani otto ore di sciopero nel distretto marmo apuoversiliese

mercoledì, 8 settembre 2021, 15:40

Il gestore del servizio idrico integrato della Toscana Nord informa che da lunedì 6 settembre è iniziata la lettura dei contatori in Garfagnana e della mediavalle, precisamente presso i comuni di Camporgiano, Fosciandora, Minucciano e Piazza al Serchio, Bagni di Lucca e Pescaglia

mercoledì, 8 settembre 2021, 15:16

Compie 50 anni l'appuntamento con cerimonia di premiazione dei Lucchesi che si sono distinti all'estero, che si tiene lunedì 13 settembre alle ore 16:00 presso il Complesso monumentale di San Micheletto

mercoledì, 8 settembre 2021, 14:10

Il gruppo di minoranza 'Uniti per Gallicano' rilancia il tema dell'accorpamento dei comuni come via per ovviare alla difficoltà di formare liste di candidati nei vari comuni della Garfagnana

mercoledì, 8 settembre 2021, 13:11

L'azienda Usl Toscana nord ovest interviene in merito al caso dell’infermiere della Valle del Serchio sospeso dall’Asl segnalato dal movimento Valle del Serchio Alternativa