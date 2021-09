Garfagnana



La Camera di Commercio premia dipendenti e imprenditori garfagnini

giovedì, 9 settembre 2021, 19:52

Sabato 11 settembre alle 10:00, nel giardino di Villa Bottini, torna l’appuntamento con la cerimonia di premiazione della "Fedeltà al lavoro e del Progresso economico". Un evento che si sarebbe dovuto tenere l’anno scorso, ma causa dell’emergenza sanitaria era stato rinviato dall’ente camerale a quando fosse stato possibile dare garanzie di sicurezza ai partecipanti.

L’evento di sabato, organizzato per la prima volta all’aperto nel parco di Villa Bottini nel rispetto delle misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza sanitaria, vedrà, dopo il saluto del presidente della Camera di Commercio, Giorgio Bartoli, e gli interventi del Sindaco Alessandro Tambellini e del presidente della Provincia, Luca Menesini, la consegna di 122 riconoscimenti a dipendenti, imprese, imprenditori e amministratori della provincia di Lucca che avevano presentato la domanda a gennaio 2020.

Il concorso, che ogni anno dalla Camera di commercio di Lucca promuove, premia i lavoratori dipendenti nel settore privato con almeno 35 anni di anzianità, imprenditori, amministratori e imprese con più di 30 anni di ininterrotta attività e le imprese “storiche”, che vantano almeno 60 anni di attività, imprese che si sono contraddistinte per l’internazionalizzazione, la tutela dell’ambiente, e l’incremento dell’occupazione.

Questo l’elenco di coloro che riceveranno il riconoscimento da parte dell’ente camerale per le seguenti categorie con l’indicazione degli anni di anzianità al 31 dicembre 2019:

Dipendenti

Urbano Baiocchi con 55 anni di anzianità, dipendente della Fanucchi Giuseppe di Bertuccelli Fanucchi Lorenzo con sede a Porcari

Romei Tebaldo Luigi con 39 anni di anzianità, dipendente dell’Impresa Verde Toscana srl con sede a Castelnuovo di Garfagnana

Biagioni Franca con 39 anni di anzianità, dipendente della C.I.V.A.S. pubblicità s.r.l. con sede a Lucca

Furlanetto Antonio Valeriano con 38 anni di anzianità, dipendente della Federazione Provinciale Coldiretti Lucca con sede a Lucca

Imprese con più di 30 anni di anzianità

Cecchi Serafino, coltivatore diretto da 59 anni a Massarosa

Casa Della Sposa De Cesari s.a.s. di Cipriani Annalisa abiti da sposa da 56 anni a Lucca

Lazzari Marino s.r.l., impianti elettrici civili e industriali da 56 anni a Villa Basilica

Bar Oriano di Del Carlo Massimo & C. s.a.s., bar caffetteria da 55 anni a Viareggio

Scatolificio Cartimballo di Poli Giuseppe S.r.l., scatolificio da 55 anni a Coreglia Antelminelli

Falegnameria Gianni snc, lavorazioni e costruzioni in legno da 54 anni a Lucca

Pasquini s.n.c. di Pasquini Roberto & c., movimento terra, demolizioni edifici, sistemazione del terreno, lavori edili e autotrasporti da 54 anni a Altopascio

Rutigliano Paolo, acconciatore da 52 anni a Lucca

Tognarelli Antonio, commercio al minuto, articoli per la casa, oggettistica, pelletteria, fornitura gas elettrodomestici da 51 anni a Pieve Fosciana

Balanesi Luigina, floricoltura e verde ornamentale da 51 anni a Lucca

Cantina M.13 di Del Tredici Fabrizio e Mirko sas, commercio e imbottigliamento vini all'ingrosso da 50 anni a Montecarlo

Rossi Giuseppe, bar ristorante da 50 anni a Seravezza

SAF s.r.l., società di autotrasporto e logistica da 50 anni a Capannori

Serafini Massimo e c. s.a.s., gestioni immobiliari da 49 anni a Capannori

Bonuccelli Alfredo, coltivatore diretto da 49 anni a Camaiore

Guidi Andrea, barbiere acconciatore da 49 anni a Seravezza

Antica Cava Borgognoni s.r.l., produzione di materiali inerti per l'edilizia da 47 anni a Bagni di Lucca

Barsottelli Gabriella, coltivatore diretto da 46 anni a Camaiore

Cacciaguerra Giulio, allevamento bovino e coltivazione di farro da 46 anni a Piazza al Serchio

Argentini Riccardo, coltivatore diretto da 45 anni a Massarosa

Marcucci Franco, floricoltura da 45 anni a Capannori

Autocarrozzeria Johnny snc, carrozzeria da 45 anni a Coreglia Antelminelli

Mannelli Lino, allevamento ovicaprino e produzione di farina da 45 anni a Villa Collemandina

Pagliai Francesco e Nieri Giuseppe s.n.c., Macelleria da 43 anni a Lucca

Parducci & Piacentini snc, lavorazione marmi edilizia ed arte funeraria da 43 anni a Coreglia Antelminelli

Bacci Giampiero e Turri Sauro s.n.c., falegnameria con costruzione di mobili ed infissi in legno da 42 anni a Pieve Fosciana

Autocarrozzeria Stadio di Pardini & Castoro snc, carrozzeria da 42 anni a Camaiore

Giuntini Anna Maria, commercio al minuto, elettrodomestici, casalinghi, gas in bombole da 42 anni a Pieve Fosciana

Mori snc di Ghilarducci Franco e Ghilarduci Paolo (Caffè Mori), pub e bar da 42 anni a Viareggio

Bertilacchi Simonetta, abbigliamento da 41 anni a Villa Basilica

Rossi Raffaello & c. snc, impresa edile da 41 anni a Camporgiano

Sisti Teresa & C. di Marcalli Silvano e Piagentini Mila s.n.c., commercio alimentare, da 41 anni a Castiglione di Garfagnana

Della Buona S.r.l., Pietrasanta da 40 anni a Pietrasanta

Tuttifiori di Menchetti Manuela, vendita fiori e piante da 40 anni a Porcari

Colorificio Pinochi s.n.c., produzione e vendita pitture murali da 40 anni a Capannori

Toni Andreina alimentari da 39 anni a Careggine

Bazzichi Emilio, coltivatore diretto da 39 anni a Pietrasanta

Ramacciotti Vilma, agente immobiliare e perito in campo immobiliare da 39 anni a Viareggio

Da Prato Silvio, coltivazione di fiori recisi: viole a ciocche, rose, girasole da 39 anni a Camaiore

Inox Bf Srl, officina meccanica per la lavorazione del ferro e fabbricazione macchine per industria cartaria da 39 anni a Capannori

Tonacci Lucia, estetista da 39 anni a Pietrasanta

Ristorante Daniela di Cipollini Maria Daniela, ristorante da 38 anni a Careggine

Mugnani Giovanni e Germano srl, estrazione della pietra di matraia da 38 anni a Capannori

Martinelli Roberto, Azienda agricola con attività prevalente di allevamento bovini e ovini da 38 anni a Coreglia Antelminelli

Bertolucci Paolo, coltivatore diretto da 37 anni a Viareggio

Grazia di Girolami Maria Grazia, acconciatrice da 37 anni a Borgo A Mozzano

Mobilart Uno srl, commercio mobili, legnami, ferramenta da 37 anni a Pieve Fosciana

Shop Poggione snc di Pardini Claudio & C., commercio all'ingrosso e/o al dettaglio di tessuti, lane, articoli di abbigliamento in genere da 37 anni a Seravezza

Arte della stampa di Pozzi Marcella, stamperia da 36 anni a Lucca

Franci Marisa, orto florovivaismo da 36 anni a Pieve Fosciana

T.G.F. di Torelli P. & C. s.n.c., autocarrozzeria da 36 anni a Capannori

Dattolo Francesca, lavanderia da 36 anni a Viareggio

Stellina di Iacopi Marcella Dina Anita & C. s.a.s., commercio di vendita al pubblico da 35 anni a Seravezza

Hair Studiomario srl, acconciatore da 35 anni a Viareggio

Giovannetti Alfredo & Alma snc, alimentari, da 34 anni a Pieve Fosciana

Lombardi Marco, autoriparazione da 34 anni a Massarosa

Col D'Arciana s.n.c. di Rossi Adelmo & C., bar/ristorante da 34 anni a Castiglione di Garfagnana

Tappezzeria per auto San Concordio snc di Bacci Mauro & C., laboratorio di tappezzeria in genere e particolarmente per autoveicoli da 33 anni a Lucca

Istituto di estetica Venere di Donatelli Pierangela, estetista da 33 anni a Lucca

Benassi Leonetta (impresa cessata il 31/12/2019), coltivatore diretto da 33 anni a Camaiore

Elettrotermoidraulica di Bertuccelli Riccardo, idraulico da 33 anni a Viareggio

Giuliani Giuliano, calzolaio da 33 anni a Lucca

Calzaturificio Mallegni di Mallegni Ferdinando & C. s.n.c. calzaturificio da 33 anni a Camaiore

Grotti Bruno, coltivatore diretto da 32 anni a Camaiore

Hair Stylist Angelo di Giorgi Angelo, acconciatore da 32 anni a Capannori

Ragghianti Alessandro, giardiniere da 32 anni a Capannori

Madel Carta di Franca Bertocchini & C. S.a.s., forniture Industriali e vendita online di carta, plastica, detersivi e prodotti biodegradabili da 32 anni a Capannori

Frimec di Lencioni Antonio Francesco, riparazione e manutenzione di attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione da 32 anni a Camaiore

F.lli Casanova Mauro e Moreno snc, riparazioni navali da 32 anni a Massarosa

Officina Paladini Pietro di Paladini Stefano, fabbro da 31 anni a Lucca

Pioli Loredana, merceria da 31 anni a Pieve Fosciana

Santini Lorella, estetista da 31 anni a Borgo A Mozzano

Marraccini Paola, acconciatrice da 31 anni a Capannori

Medici Anna Alfreda, floricoltura coltivazione di camelie di azalee e di rododendri in vaso da 31 anni a Borgo A Mozzano

DAIM di Benassi Daniele, pulizia disinfezione disinfestazione da 30 anni a Lucca

Belluomini Manola, acconciatrice da 30 anni a Lucca

Automobile Club Lucca Delegazione Arancio di Luca Ciucci, delegazione storica dell’Automobile club lucchese da 30 anni a Lucca

Imprenditori con più di 30 anni di anzianità

Renzo Galardi da 66 anni imprenditore all’Impresa Funebre Galardi di Galardi Renzo & C. sas con sede a Capannori

Adriano Bertini da 57 anni imprenditore alla F.lli Bertini s.r.l. con sede a Lucca

Umberto Giannecchini da 54 anni imprenditore all’Agenzia Immobiliare Giannecchini Umberto s.r.l. con sede a Forte Dei Marmi

Oriano Regoli da 54 anni imprenditore nell’impresa Regoli Oriano con sede a Pieve Fosciana

Giulio Gemignani da 52 anni imprenditore alla 2.G. di Gemignani Giulio con sede a Lucca

Vittorio Verole Bozzello da 52 anni imprenditore alla Grotta del Vento s.r.l. con sede a Fabbriche di Vergemoli

Eliseo Roberto Guidetti da 50 anni imprenditore alla Guidetti Elettronica srl con sede a Altopascio

Lorenzino Sgammini da 47 anni imprenditore al Centro Revisioni Altopascio - Consorzio con attivita' esterna con sede a Altopascio

Giuseppe Pieroni da 45 anni imprenditore alla Pieroni Giuseppe e c. s.n.c. con sede a Castiglione Di Garfagnana

Emilio Fornaciari da 44 anni imprenditore alla R.M. srl con sede a Porcari

Piera Masini da 43 anni imprenditore alla Deborah spa con sede a Capannori

Luigi Nottoli da 40 anni imprenditore alla Nottoli srl con sede a Capannori

Roberto Agostini da 36 anni imprenditore alla Edili Bargei snc di Agostini Roberto & C. con sede a Barga

Dana Gabrielli da 35 anni imprenditore alla Dana Ilaria Flor con sede a Capannori

Giovanni Palumbo da 31 anni imprenditore all’Autocarrozzeria Montecarlo di Palumbo Giovanni con sede a Altopascio

MaurizioCeccarelli da 30 anni imprenditore all’Officina Meccanica Cebe di Ceccarelli e Benedetti s.n.c. con sede a Capannori

Lelio Benedetti da 30 anni imprenditore all’Officina Meccanica Cebe di Ceccarelli e Benedetti s.n.c. con sede a Capannori