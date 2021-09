Garfagnana



La 'guerra' del bombolone tra Sant'Anastasio e Sillicano sbarca sui social

martedì, 21 settembre 2021, 11:10

EOLO, Società Benefit leader in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA - fixed wireless access, presenta "La promo internet a prova di bombolone", il video che racconta la "faida alimentare" tra due località della Garfagnana: Sant'Anastasio e Sillicano, frazioni rispettivamente del Comune di Piazza al Serchio e di Camporgiano.

A supporto della promo "Più piccolo è il tuo comune, più grande è lo sconto", EOLO ha sviluppato una video strategy che mette al centro il tema del campanilismo, argomento caro agli abitanti di tutti i piccoli comuni italiani, soprattutto in Toscana. Attraverso uno scouting che ha coinvolto associazioni e istituzioni locali, EOLO ha identificato una tra le più sentite faide nella regione della Garfagnana, quella della Guerra del Bombolone: un pretesto divertente ma assolutamente autentico da cui ha preso avvio il racconto della rivalità tra Sant'Anastasio e Sillicano, frazioni rispettivamente del Comune di Piazza al Serchio e di Camporgiano, in provincia di Lucca.

Il video racconta come, al fine di restare "piccoli" per ottenere i vantaggi della promo, gli abitanti delle due frazioni mettano in scena una tregua apparente che dirotta traffico e interesse al comune storicamente rivale.

Ad amplificare l'iniziativa, oltre a una strategia media dedicata, anche il creator di Cartoni Morti Andrea Lorenzon, che conduce da tempo un format di successo dedicato proprio ai Borghi più belli d'Italia al di fuori dalle rotte più mainstream. Andrea, voce narrante dell'intera vicenda, si è letteralmente immerso nella realtà delle due frazioni, producendo una serie di contenuti di approfondimento live sui suoi canali Instagram e YouTube.

"Portare Internet dove gli altri non arrivano è la mission di EOLO da 15 anni. – commenta Marzia Farè, Head of Communications di EOLO – Con questa campagna social vogliamo raccontare in maniera ironica e divertente le unicità dei territori sui quali operiamo ogni giorno, presentando una promo pensata appositamente per i piccoli comuni."

Video di EOLO: https://youtu.be/0hFwWs6RYZE

Video di Andrea Lorenzon: https://youtu.be/cYSkKnAIZiQ

EOLO porta la connettività in 265 dei 273 comuni della Toscana e il 62% di questi sono coperti da rete EWG che permette una connessione fino a 100Mbps. Per quanto riguarda la provincia di Lucca, invece, EOLO porta connettività in 32 comuni e oltre la metà di questi sono coperti da rete EWG.

