Garfagnana



La mela di Aism arriva nella provincia di Lucca

giovedì, 30 settembre 2021, 08:54

Facciamo sparire la SM con un sacchetto di mele. Da venerdì 1 a lunedì 4 ottobre – giornata del Dono Day - “La Mela di AISM” ti aspetta in tutto il territorio provinciale lucchese. Un evento promosso dall’ Associazione Italiana Sclerosi Multipla che si svolge sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio della Fondazione Pubblicità Progresso. Testimonial, sempre al fianco di AISM, Chef Alessandro Borghese, che anche in questa occasione ha voluto dare il volto all’iniziativa.

A fronte di una donazione di 9 euro, è possibile prenotare o ritirare il proprio sacchetto da 1,8 kg di gustose mele rosse, verdi o gialle. Basta contattare la Sezione Provinciale AISM alla mail aismlucca@aism.it

Dove trovarci nella provincia di Lucca?

Croce Bianca Querceta (giovedì 30 settembre, venerdì 1 ottobre, lunedì 4 ottobre)

COOP Seravezza via Emilia (sabato 2 ottobre)

Pietrasanta piazza Crispi (sabato 2 -domenica 3)

Palestra Ego Sant'Alessio LU (venerdì 1)

Esselunga San Concordio LU (sabato 2)

Esselunga Porcari LU (sabato 2)

Altopascio via Cavour (sabato 2 - domenica 3)

Esselunga Marlia (sabato 2)

Barga piazza Pascoli (sabato 2)

Castelnuovo piazza Dini (sabato 2-domenica 3)

COOP Pieve Fosciana (sabato 2)

Conad Superstore Gallicano (sabato 2 - domenica 3)

Inoltre alcune attività che hanno adottato un cartone di mele ed è è possibile acquistarle presso di loro, ecco l’elenco completo:

Farmacia Castellani Viareggio; Farmacia Aghinulfa Montignoso; Nuovo centro Kaleidos Viareggio; Tabaccheria Never Stop Dreaming Viareggio; Parrucchiera Canali Manuela Pietrasanta; Lavanderia La Vela Lido di Camaiore; Bar il Quadrifoglio Lucca

L’iniziativa di sensibilizzazione e di raccolti fondi andrà a garantire e potenziare i servizi destinati alle persone con SM e a sostenere la ricerca scientifica sulla sclerosi multipla.

La sclerosi multipla è una grave malattia del sistema nervoso centrale, cronica, imprevedibile e spesso invalidante. Si manifesta per lo più con disturbi del movimento, della vista e dell’equilibrio, seguendo un decorso diverso da persona a persona. E’ una malattia che colpisce principalmente i giovani, di cui non si conoscono ancora le cause e per la quale non esiste ancora la cura definitiva.

I numeri. In Italia, ogni anno, 3.600 persone vengono colpite dalla sclerosi multipla. Una nuova diagnosi ogni 3 ore. Delle 130 mila persone con SM, il 10% sono bambini e il 50% sono giovani sotto i 40 anni. E’ la seconda causa di disabilità nei giovani dopo gli incidenti stradali. L’Italia è il paese a rischio medio-alto di sclerosi multipla: è di 6 miliardi di euro l’anno il costo sociale medio della malattia. E’ una grande emergenza sanitaria e sociale.

Alla manifestazione è legato anche il 45512, il numero solidale di AISM i cui fondi raccolti oltre a sostenere la ricerca scientifica sulle forme gravi di sclerosi multipla andrà a sostenere il progetto “ripartire insieme” dopo l’emergenza, per essere ancora di più al fianco delle persone con sclerosi multipla e continuare a garantire le attività di AISM sul territorio, fondamentali per le persone con SM. Gli importi della donazione saranno di 5 o 10 euro da chiamata da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb, e Tiscali, di 5 euro da chiamata da rete fissa TWT, Convergenze e PosteMobile e di 2 euro da cellulare personale WindTre, TIM, Vodafone, Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali.

CHI È AISM

L’AISM, insieme alla sua Fondazione (FISM) è l’unica organizzazione nel nostro Paese che da oltre 50 anni interviene a 360 gradi sulla sclerosi multipla, indirizzando, sostenendo e promuovendo la ricerca scientifica, contribuendo ad accrescere la conoscenza della sclerosi multipla e dei bisogni delle persone con SM promuovendo servizi e trattamenti necessari per assicurare una migliore qualità di vita e affermando i loro diritti.