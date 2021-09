Garfagnana



La minoranza: "Il comune di Minucciano sta vendendo Mi.Gra"

mercoledì, 1 settembre 2021, 15:32

Il gruppo consiliare di minoranza del comune di Minucciano, interviene in merito al progetto di vendita delle quote, detenute dal comune di Minucciano, dell'impianto Mi.Gra. S.r.l. da parte dell'attuale forza di maggioranza.



"MI.GRA. S.r.L. - esordisce il gruppo -, con stabilimento in agro di Minucciano, da diversi anni, è impegnata nella produzione del carbonato di calcio ricavato dagli scarti della lavorazione del marmo e che, impiegando maestranze per lo più del luogo, rappresenta una preziosa risorsa per l’intero territorio comunale".



"I membri di MI.GRA. - spiegano i consiglieri di opposizione in comune -, partecipata dal socio di minoranza Kerakoll, stanno elaborando un progetto per modificare lo statuto/atto costitutivo. La modificazione dello statuto, di competenza dei soci (comune di Minucciano e Kerakoll) avrebbe l’obiettivo di consentire la cessione di una quota detenuta dal comune stesso per un possibile ingresso di nuovi soci".



"Con la maggioranza - incalza il gruppo -, il comune, rappresentato dal presidente e da un consigliere entrambi nominati in splendida autonomia dal sindaco, se questi non volessero, non potrebbero essere introdotte variazioni di sorta. Invece con l’approvazione del nuovo statuto Kerakoll acquistando le quote che il comune vuole cedere, diventerà il socio di maggioranza che oltre alla nomina dell’amministratore delegato, potrà designare altri amministratori ponendo Kerakoll, in un quadro di rafforzato potere, nelle condizioni di dettare tempi e modi di lavorazione a proprio uso e consumo operativo".



"Al comune - sottolineano i consiglieri - resterebbe la figura del solo presidente (purché non scenda sotto il 15% nella partecipazione societaria), figura di natura simbolica non potendo, di fatto, esercitare più alcun peso decisionale nell’assemblea. M.IGRA. rappresenta una sicura ricchezza territoriale sia in termini economici che occupazionali garantendo, annualmente, all’amministrazione comunale, un cospicuo introito".



"Come più volte ribadito - attacca l'opposizione -, anche pubblicamente dallo stesso sindaco Poli, il comune di Minucciano è un comune “virtuoso” e pertanto, ci chiediamo, quale sarebbe il vantaggio della vendita di quote di Mi.Gra.? Inoltre, anche se il comune incassasse una discreta somma, una volta che questa fosse impiegata per interventi sul territorio, all’amministrazione cosa rimarrebbe in mano nel futuro? Le domande sono più che legittime e rispecchiano, in questo momento, la preoccupazione delle molte persone di buonsenso. A questa questione che investe gli interessi e le attese di tante famiglie, il sindaco non può far finta di nulla anzi deve fornire una chiara e precisa giustificazione di questo progetto ideato coinvolgendo, prima di decidere, l’intera comunità, nelle forme ritenute più idonee".



"Noi del gruppo di minoranza - conclude il gruppo - riteniamo che non sia opportuno proseguire su questo infausto percorso e, fin d’ora, forniremo il nostro più risoluto appoggio affinché possano essere respinte le avances di Kerakoll. Del resto, il comune, può sollecitare e perseguire, d’intesa col socio di minoranza, progetti innovativi capaci di rendere l’azienda più efficiente e competitiva inserendo nei meccanismi amministrativi/gestionali, come più volte gli abbiamo ufficialmente indicato e raccomandato, figure qualificate e competenti in grado di garantire l’ulteriore consolidamento e sviluppo compatibile degli assetti aziendali. Resteremo, come di consueto, particolarmente attivi, vigili e presenti con ogni azione consentita per far sì che il primo cittadino, almeno in questo delicato caso, prenda piena coscienza del suo errore e torni su suoi passi, avviando, anzi, una nuova stagione di prosperità per il futuro di MI.GRA. nell’interesse vero di tutti i concittadini".