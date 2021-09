Garfagnana : minucciano



La minoranza: "Il depuratore della rimessa di Agliano non è mai entrato in funzione"

lunedì, 27 settembre 2021, 10:49

Il gruppo di minoranza di Minucciano risponde al primo cittadino Nicola Poli rispedendo al mittente le accuse ed entrando nel merito della questione relativa al depuratore della Rimessa di Agliano.



"Alcuni giorni fa - esordisce il gruppo -, è stato pubblicato un articolo sulla stampa dall’Associazione “Salviamo le Apuane”, dove, in breve, si denunciava lo stato di inquinamento derivante dall’escavazione del marmo e dallo sversamento abusivo delle fognature dei paesi di Gramolazzo, Verrucolette, Agliano e Gorfigliano, nel lago di Gramolazzo".



"Noi del gruppo consiliare di minoranza del comune di Minucciano - affermano i consiglieri -, abbiamo condiviso sulla nostra pagina Facebook quell’articolo, sottolineando l’inesistenza, oramai conosciuta e risaputa dai più, della mancanza di una vera e consona depurazione delle acque reflue degli scarichi fognari dei paese citati. Ovviamente, come suo solito fare, il sindaco Poli, con missiva pubblicata all’albo comunale e sui social network, invece d’approfittare delle segnalazioni pervenute e adattarsi a fare i dovuti controlli di merito (in quanto sindaco è colui che di fatto deve sovrintendere alla salute e sicurezza pubblica dei cittadini), ha bollato l’associazione come un manipolo di accoliti e si è scagliato contro l’opposizione come se tutto il male presente fosse colpa loro".



"Siamo consci del fatto che lui non sia avvezzo ad avere voci contrarie alla sua - attacca il gruppo di opposizione - e che questo gli crei non poche difficoltà in quanto abituato a decidere da solo senza resistenze alcune, ma noi ci siamo e dobbiamo fare il nostro doveroso lavoro. Purtroppo con tale atteggiamento il primo cittadino ribadisce la sua spiccata attitudine mentale ostinatamente orientata a voler giustificare, sempre e a ogni costo, anche contro le più oggettive evidenze, le sue scelte amministrative, nascondendo la cenere sotto al tappeto; il problema se nessuno lo denuncia non esiste ma se qualcuno lo mette in rilievo basta trovare, puntualmente, capri espiatori su cui spostare le attenzioni censorie e i profili di responsabilità con l’obiettivo di allontanare da sé tutto ciò che può risultare deleterio per la sua credibilità o offuscare la sua immagine politica".



"Entrando nel merito del depuratore della Rimessa - incalza il gruppo -, il sindaco Poli ha la memoria corta visto che non si ricorda che già nel 2014 aveva annunciato la sua messa in funzione, poi rimandata in campagna elettorale del 2019 (oltretutto spalleggiato da un consigliere regionale che lo lodava per l’impegno avuto nel rendere le acque del lago di Gramolazzo depurate e cristalline) ed infine, ancora una volta, all’estate del 2020. La verità è lì sotto gli occhi di tutti cittadini: il depuratore della Rimessa non è mai entrato in funzione!"



"Anzitutto - sottolineano i consiglieri di minoranza - il sindaco, usando da anni il tempo futuro, annuncia che il depuratore “entrerà” in funzione a breve, come fosse un successo amministrativo del presente, basandosi sul fatto che il tempo (sono circa venti quelli passati dall’inizio della costruzione di quell’impianto), faccia dimenticare le sue promesse quando, invece, sarebbe onesto informare nel dettaglio i cittadini/contribuenti di quanto sia costata questa opera con gli innumerevoli interventi di ripristino. Per quanto riguarda la qualità delle acque del lago, sarebbe opportuno fare dei prelievi, magari incentrati nel periodo estivo quando le persone e i turisti usufruiscono delle acque del lago e quando il suo livello è particolarmente statico e verificare l’esatto risultato per garantire la salute e la sicurezza dei fruitori".



"Cosa dire ancora - continua il gruppo -, il sindaco Poli invece di sollevare le genti del posto in rivolta contro chi non è del luogo, dovrebbe comprendere che il “turismo”, proprio quello che lui sbandiera di incentivare, non può che essere fatto da coloro che non abitano in queste zone e quindi, dovrebbe tenere in debita considerazione anche la loro opinione. Vergognoso e di livello infimo il tentativo di scagliare gli operatori turistici della zona contro chi chiede maggiore qualità e tutela proprio a loro vantaggio. Il turismo si alimenta con un’offerta di qualità e proprio gli operatori dovrebbero pretenderla. L’impegno e l’opera della sua amministrazione è frutto della continuità di progetti nati ancor prima che lo stesso fosse presente nel consiglio del comune di Minucciano (consigliere prima e sindaco poi) e dunque un impegno dovuto e doveroso da cui la sua amministrazione non può e non deve esimersi dal fare. Quello che lui dovrebbe attenzionare è la progettazione di investimenti atti a far sviluppare un’offerta di lavoro più ampia e variegata possibile così da poter mantenere in loco gli attuali residenti e magari attrarre nuovi abitanti e fermare il declino demografico attualmente in atto".



"L’accusa diretta a noi del gruppo di minoranza circa il nostro disinteressamento per chi lavora nel settore lapideo - conclude -, la rimandiamo al mittente con l’indicazione che il lavoro va tutelato in tutti i modi e questa deve passare obbligatoriamente dal rispetto delle regole che è il fondamentale principio per la tutela del lavoro, della salute dei cittadini e dell’ambiente".