La protesta di alcuni abitanti di Vitoio: “Quanti disagi dai test del rally!”

giovedì, 30 settembre 2021, 10:50

di simone pierotti

Il rally e le gare automobilistiche, come tutte le discipline, hanno ovviamente bisogno di prove e test ma, a differenza dei vari sport, esse avvengono sulle strade aperte al traffico e ciò, inevitabilmente, comporta disagi. Ci sono tuttavia le varie delibere e i regolamenti delle amministrazioni che disciplinano questo tipo di test ma non tutti i cittadini sono soddisfatti. La Garfagnana è terra di grande passione per i motori e il rally in particolare, e le sue strade montane si prestano bene per i suoi percorsi ma non tutti lo vivono con relax. In particolare alcuni abitanti della piccola frazione di Vitoio, nel comune di Camporgiano, ci segnalano la grave situazione di disagio che creano le continue e ripetute prove delle auto sulla strada che conduce dal paese a Puglianella. Gian Luca Raffaelli e Alfredo Rivarola ci hanno contattato per lamentarsi della vicenda, già segnalata dagli stessi alle autorità.

“Siamo esasperati da questa situazione: parliamo dei cosiddetti test – gomme effettuati dalle auto da rally sulla nostra piccola strada. La cosa va avanti almeno dal 2017 o forse prima, e crea un problema di sicurezza pubblica, un problema di inquinamento acustico ed ma soprattutto un problema di inquinamento ambientale. Le macchine da rally utilizzano un carburante altamente infiammabile ed altamente inquinante - basta pensare che dopo che passa una macchina da rally l'aria diventa irrespirabile. Considerato che questi test si svolgono dalla mattina alla sera è facile immaginarsi il livello di inquinamento che si crea nella zona interessata. Le prove automobilistiche vengono svolte in una zona di montagna dove invece dovrebbero essere preservati il silenzio e la natura. Inoltre, nonostante l'esistenza di un regolamento comunale che disciplina lo svolgimento dei test gomme, puntualmente la Polizia Locale - dietro nulla osta del Comune - emana delle ordinanze che consentono tali prove al di fuori degli orari indicati nel regolamento. Addirittura il 21 settembre 2021 le prove si sono svolte dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno successivo! A loro volta le varie scuderie - che sarebbero obbligati per legge ad apporre specifici cartelli di avviso per la comunità residente - utilizzano cartelli incomprensibili, difformi da quanto previsto dalla legge e soprattutto indicano degli orari difformi sia dal regolamento sia dalle stesse ordinanze autorizzative. Le autorità competenti sono state più volte messe al corrente di questa situazione ma nessuno è mai intervenuto”.

“I test si svolgono alcune volte ogni mese, quasi sempre nel fine settimana: dobbiamo ammettere che il transito è regolato in partenza e alla fine ma ovviamente non in tutti i punti della strada dove ci sono diversi accessi essendo una zona boschiva. Come abbiamo già detto, i problemi sono su tanti profili, oltre alla sicurezza, anche l’inquinamento acustico e i danni al manto stradale che già non è eccezionale. Di contro, non vengono realizzati adeguati interventi di manutenzione sull’asfalto”.

“Nessuno è contrario alle prove del rally ed in passato anche io ho partecipato – spiega Alfredo – ma è stato chiesto, visto che la maggior parte dei terreni è di mia proprietà, di installare il guardrail. Vengono fatte anche prove su bagnato, rendendo la situazione più pericolosa. Dov’è la sicurezza? Purtroppo i soldi che ne derivano non vengono investiti sul territorio, invece aumenta il degrado”.