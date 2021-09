Garfagnana



L’arcivescovo Giulietti a Pieve Fosciana per celebrare il Beato Ercolano

mercoledì, 1 settembre 2021, 15:19

Pieve Fosciana ha celebrato ieri, 31 agosto, la Festa del Beato Ercolano da Piegaro (santo protettore del paese), una festa molto sentita da tutti gli abitanti e i fedeli. Le celebrazioni sono iniziate al mattino alle 10 nella chiesa parrocchiale con la santa messa celebrata all’altare delle reliquie del Beato Ercolano. Nel pomeriggio, alle 17, c’è stata la passeggiata, in pellegrinaggio, fino al ex Convento in località Ai Frati, fondato dal Beato Ercolano lungo l’antico sentiero dei Frati. Moltissime persone hanno preso parte all’iniziativa promossa dal comitato S. Anna e dal comune di Pieve Fosciana, in collaborazione con la Parrocchia: insieme alla gente anche il vescovo Paolo Giulietti e il sindaco di Piegaro Roberto Ferricelli (paese natale del Beato Ercolano) giunto a Pieve Fosciana per la festa.

Arrivati al convento all’interno dell’antico chiostro, l’Arcivescovo ha celebrato un momento di preghiera. Alle 20,30 la conclusione dei festeggiamenti, nel suggestivo scenario dietro la chiesa di Pieve Fosciana, dove l’antica abside faceva da cornice, l’arcivescovo Paolo Giulietti con altri sacerdoti ha celebrato la santa messa solenne. Presenti alla celebrazione i sindaci di Pieve Fosciana Angelini e di Piegaro Ferricelli. Al termine gli scambi dei doni tra le due comunità se pur distanti legate da secoli da questo Beato. Al termine della messa, come da tradizione, il Canto delle Antiche laudi del Beato Ercolano. La festa si è conclusa con il concerto dell’associazione musicale G. Rossini in onore del Beato Ercolano.