Le imprese storiche garfagnine premiate dalla Camera di Commercio

venerdì, 10 settembre 2021, 13:08

Da venerdì 10 a domenica 26 settembre sarà possibile visitare, in sala "L. Suffredini" a Castelnuovo di Garfagnana, la nuova mostra fotografica di Tommaso Teora intitolata "Per la via"

venerdì, 10 settembre 2021, 12:51

Un avviso pubblico con i criteri e i destinatari della misura per valorizzare le fonti dell'area protetta

venerdì, 10 settembre 2021, 12:44

Solo una settimana di preavviso per comunicare ad un paziente diabetico, che non potrà effettuare la sua visita cardiologica di controllo, prenotata oltre un mese fa, all'ospedale San Francesco di Barga: è quanto denunciano Melania Ferrari, consigliere provinciale, e Simone Simonini, segretario di Cambiamo!

venerdì, 10 settembre 2021, 10:53

In provincia di Lucca, oggi (10 settembre), si contano 23 nuovi casi di contagio da Covid-19. In Valle del Serchio: 2 Gallicano, 1 Coreglia Antelminelli, 1 Pieve Fosciana

giovedì, 9 settembre 2021, 19:52

Sabato 11 settembre alle 10:00, nel giardino di Villa Bottini, torna l’appuntamento con la cerimonia di premiazione della "Fedeltà al lavoro e del Progresso economico"

giovedì, 9 settembre 2021, 18:38

Sulla marcia verso il pieno recupero di quanto perduto con la pandemia, le imprese manifatturiere stanno incontrando ostacoli significativi dovuti agli incrementi dei loro costi