Lions Club International: seconda edizione di 'Fly Therapy'

mercoledì, 1 settembre 2021, 12:46

Sabato 4 e domenica 5 settembre si terrà la seconda edizione della Fly Therapy, dedicata a ragazze e ragazzi disabili per regalare loro l’emozione del volo.



"A seguito del grande successo ottenuto nella precedente edizione - esordisce Lions - grazie ad un’iniziativa nata nel settembre 2020 da un’idea del Lions Club Garfagnana e dal Lions Club Antiche Valli, anche quest’anno saranno due le giornate dedicate ai nostri amici speciali con l’aiuto della Fly Therapy Onlus, dell’Aeroclub Marina di Massa e con il patrocinio del Comune di Massa. Si inizia appunto sabato 4 settembre e si prosegue domenica 5 settembre sempre presso l’Aeroclub Marina di Massa".



"Gli eventi di Fly Therapy - afferma Lions - colpiscono per la grande umanità dei componenti dell’equipaggio e dei volontari ma soprattutto per la felicità e la grande gioia provata dai partecipanti alla Fly. Insomma una terapia di gruppo per i passeggeri ma anche per tutti noi, contagiati dalla loro gioia che diventa anche la nostra. Un concentrato di emozioni, questo è la Fly Therapy. Nella prima edizione, abbiamo vissuto due giornate all’insegna dell’emozione, dell’amicizia e dell’assenza totale di barriere, abbiamo volato alto. È stata un’esperienza nella quale abbiamo ricevuto più di quanto abbiamo donato, questi ragazzi ci hanno ricordato il valore semplice della vita, dell’amicizia, della forza di vivere insieme ed insieme superare le difficoltà. È stata per noi un’esperienza unica e che abbiamo voluto fortemente ripetere".



La Fly Therapy è un esempio di sinergia perfetta tra i club:



LC Abetone Montagna Pistoiese

LC Antiche Valli

LC Chianti

LC Garfagnana

LC Lucca Host

LC Lucca Le Mura

LC Massa Carrara Host

LC Massa Carrara Apuania

LC Michelangelo

LC Pescia

LC Pietrasanta

LC Val D’Elsa

Ed i club Leo:

Lucca

Massa e Carrara Agorà

Pescia Val di Nievole

Saena Clante Valdelsa



Questi gli orari



Sabato e Domenica:



- Mattino apertura ore 09:00 – chiusura ore 12:30;

- pomeriggio apertura ore 15:30 – chiusura ore 18:00.



Come prenotare



"Purtroppo le prenotazioni al momento sono chiuse in quanto abbiamo esaurito tutti i posti disponibili. Siamo a lavoro per cercare di aumentare il numero di aeree a disposizione per dare spazio anche ad altri ragazzi. Seguiteci sui nostri social per tutti gli aggiornamenti! Adrenalina, emozioni e divertimento garantiti!" conclude Lions.