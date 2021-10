L’onorevole Giorgio Sili a Pieve Fosciana per sostenere Iolanda Turriani

Altri articoli in Garfagnana

giovedì, 30 settembre 2021, 17:55

Lo ha annunciato l’assessore regionale Simone Bezzini in commissione sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd). Successivamente vaccini al personale sanitario over 60 e fragile. Proseguono anche le audizioni nell’ambito degli stati generali della salute in Toscana

giovedì, 30 settembre 2021, 13:43

Arriva un'altra batosta sul personale da parte dell'azienda sanitaria Usl Toscana Nord ovest che blocca i rinnovi dei contratti interinali per il personale tecnico di radiologia

giovedì, 30 settembre 2021, 11:05

In provincia di Lucca, oggi (30 settembre), si contano 16 nuovi casi di contagio da Covid-19. 1 Bagni di Lucca

giovedì, 30 settembre 2021, 10:50

Alcuni abitanti della piccola frazione di Vitoio, nel comune di Camporgiano, ci segnalano la grave situazione di disagio che creano le continue e ripetute prove delle auto sulla strada che conduce dal paese a Puglianella

giovedì, 30 settembre 2021, 08:54

Facciamo sparire la SM con un sacchetto di mele. Da venerdì 1 a lunedì 4 ottobre – giornata del Dono Day - “La Mela di AISM” ti aspetta in tutto il territorio provinciale lucchese

mercoledì, 29 settembre 2021, 13:02

I componenti della lista n°2 Unione Democratica di Pieve Fosciana chiuderà la propria campagna elettorale venerdì 1 ottobre alle 18 in Piazza Roma